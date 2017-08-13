ревью

Новости кино Студия Ghibli подтвердила работу над новым проектом Хаяо Миядзаки Следующий мультфильм режиссёра выйдет в 2019 году.

Новости кино Стартовали съёмки четвёртого фильма «Мстители» Об этом сообщили братья Энтони и Джо Руссо на своей странице в Facebook.

Новости кино В российский прокат выйдет сатирическая комедия «Смерть Сталина» Уже появился первый трейлер фильма.

Новости кино Борис Грачевский расскажет про «Ералаш» Режиссёры и сценаристы выступят в на лекциях PROкино.

Новости кино В Москве пройдёт ретроспектива Андрея Кончаловского Вход на показы свободный.

Главная тема Сесть на уши: Что такое подкасты и что из них можно узнать про кино? Все о подкастах - от Кевина Смита до Алексея Филиппова

Главная тема День памяти Светланы Кармалиты Она всегда была окружена огромным количеством соратников, творческих союзников, просто талантливых и ярких людей.

История кино «Какая чудная игра»: анализ кинотекста В картине доминируют непосредственность, романтика и веселье, которыми живут студенты – главные герои.

Рецензии на фильмы «Люмьеры!»: Камера, мотор, начали Директор Каннского фестиваля собрал альманах из фильмов братьев Люмьер

Фестивальная колонка «Окно в Европу»-2017: То, что во мне, и то, что вовне Премьеры фестиваля российского кино в Выборге

Рецензии на фильмы «Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс