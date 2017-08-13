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В Москве пройдёт ретроспектива Андрея Кончаловского

13 августа
2017 год

Новости кино >>
13 августа 2017
С 19 по 21 августа в кинотеатрах Москино в честь юбилея Андрея Кончаловского, которому 20 августа исполнится 80 лет, пройдёт ретроспектива режиссёра. В рамках мероприятия будут показаны лучшие картины плодовитого и талантливого автора.

В Москве пройдёт ретроспектива Андрея Кончаловского

Вход на киносеансы свободный. Все желающие смогут посмотреть в кинотеатрах сети Москино следующие ленты Андрея Кончаловского:

«Первый учитель»,
«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»,
«Дворянское гнездо»,
«Дядя Ваня»,
«Романс о влюблённых»,
«Сибириада»,
«Ближний круг»,
«Курочка Ряба»,
«Дом дураков»,
«Щелкунчик и Крысиный король»,
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»,
«Рай».

Расписание сеансов указано на официальном сайте Москино.
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В Москве пройдёт ретроспектива Андрея Кончаловского фотографии
В Москве пройдёт ретроспектива Андрея Кончаловского фотографии
В Москве пройдёт ретроспектива Андрея Кончаловского фотографии
В Москве пройдёт ретроспектива Андрея Кончаловского фотографии
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