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В российский прокат выйдет сатирическая комедия «Смерть Сталина»

13 августа
2017 год

Новости кино >>
13 августа 2017
«Вольга» выпустит в российском прокате сатирическую комедию «Смерть Сталина», об этом сообщается на странице кинокомпании в социальной сети Facebook.



На днях вышел первый трейлер новой ленты британского сатирика и режиссёра Армандо Ианнуччи. Фильм расскажет о последних днях жизни Иосифа Сталина и «хаосе режима после его смерти». Главные роли в картине сыграли Ольга Куриленко, Стив Бушеми и Джейсон Айзекс.

В мировом прокате комедия стартует 15 сентября. Дата российской премьеры пока не уточняется.
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В российский прокат выйдет сатирическая комедия «Смерть Сталина» фотографии
В российский прокат выйдет сатирическая комедия «Смерть Сталина» фотографии
В российский прокат выйдет сатирическая комедия «Смерть Сталина» фотографии
В российский прокат выйдет сатирическая комедия «Смерть Сталина» фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Mari_33 (Ставрополь)   13.08.2017 - 18:03
Жалко Сталина нет на прокатчиков в России. Правда ему приписывают больше, чем было. читать далее>>
№ 2
рыжий кот рыжий кот   13.08.2017 - 17:33
... А на тему смерти Гитлера можно? читать далее>>
№ 1
Т-татьян@   13.08.2017 - 13:57
Я уже эту новость выкладывала в Фейсбук. Как может быть сатирическая комедия на тему смерти человека, не обязательно Сталина, а любого человека. И кто её выпустил в российский прокат? Поклонской не только... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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