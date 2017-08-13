В российский прокат выйдет сатирическая комедия «Смерть Сталина»

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Режиссёр снимет пилотный эпизод нового телепроекта.
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Актеры позлорадствовали над банкротством Джанлуки Вакки
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Личная жизнь актрисы никому не интересна
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Новости кино
Следующий мультфильм режиссёра выйдет в 2019 году.
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Она всегда была окружена огромным количеством соратников, творческих союзников, просто талантливых и ярких людей.
История кино
В картине доминируют непосредственность, романтика и веселье, которыми живут студенты – главные герои.
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Директор Каннского фестиваля собрал альманах из фильмов братьев Люмьер
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Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс
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Один из лучших актеров мирового кинематографа без купюр: о детях, политике, актерстве, возрасте, смерти, искусстве
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