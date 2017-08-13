Стартовали съёмки четвёртого фильма «Мстители»

Стартовали съёмки четвёртой части картины по мотивам комиксов Marvel «Мстители»
. Новость сообщили братья Энтони и Джо Руссо
на своей странице в Instagram, опубликовав загадочный снимок, на котором изображена рука в перчатке.
Никаких подробностей сюжета новой ленты пока нет, поэтому остается лишь гадать, кому принадлежит таинственная перчатка.
Официальное название картины студия Marvel еще не объявила. Кроме того, еще не вышла на экраны третья часть франшизы, продолжением которой являются «Мстители 4» - «Мстители: Война бесконечности» (релиз намечен на 3 мая 2018 года). Ранее продюсер Кевин Фейдж
в интервью изданию Collider рассказал: «По мере приближения к «Войне бесконечности», усиливается ощущение какого-то завершения, окончания. К релизу четвертых «Мстителей» у нас будет уже 22 фильма, входящих в три фазы киновселенной Marvel. А вот то, что случится потом, будет отличаться от того, что мы делаем сейчас. Не знаю, можно ли назвать это четвёртой фазой или как-то иначе. У нас есть представление о том, как будет выглядеть киновселенная Marvel в будущем, и это нечто совсем-совсем другое»
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Ожидается, что четвертый фильм про «Мстителей» выйдет в мае 2019 года.
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