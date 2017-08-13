Студия Ghibli подтвердила работу над новым проектом Хаяо Миядзаки

Медленно, но верно движется работа над новым фильмом Хаяо Миядзаки
. Последние новости пришли от студии Ghibli, которая подтвердила на своём сайте работу над новым фильмом японского мастера анимации.
Новый мультфильм станет первым проектом Миядзаки с 2013 года
. Тогда режиссёр объявил
о том, что собирается уйти на пенсию, и компания остановила работу над полнометражными и короткометражными мультфильмами. К счастью для поклонников творчества мультипликатора, он отдохнул и теперь готов вернуться к работе.
Подробности и детали нового мультфильма пока не сообщаются. Ходят слухи, что Миядзаки готовит полнометражную версию своего первого короткометражного фильма «Boro the Caterpillar». Продюсер студии Ghibli отметил, что поклонникам стоит ждать премьеры в 2019 году, до старта Олимпийских игр в Японии (пройдут в Токио в 2020 году).
Работа над новым мультфильмом Хаяо Миядзаки стартует осенью этого года.
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