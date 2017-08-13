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Студия Ghibli подтвердила работу над новым проектом Хаяо Миядзаки

13 августа
2017 год

Новости кино >>
13 августа 2017
Медленно, но верно движется работа над новым фильмом Хаяо Миядзаки. Последние новости пришли от студии Ghibli, которая подтвердила на своём сайте работу над новым фильмом японского мастера анимации.

Студия Ghibli подтвердила работу над новым проектом Хаяо Миядзаки

Новый мультфильм станет первым проектом Миядзаки с 2013 года. Тогда режиссёр объявил о том, что собирается уйти на пенсию, и компания остановила работу над полнометражными и короткометражными мультфильмами. К счастью для поклонников творчества мультипликатора, он отдохнул и теперь готов вернуться к работе.

Подробности и детали нового мультфильма пока не сообщаются. Ходят слухи, что Миядзаки готовит полнометражную версию своего первого короткометражного фильма «Boro the Caterpillar». Продюсер студии Ghibli отметил, что поклонникам стоит ждать премьеры в 2019 году, до старта Олимпийских игр в Японии (пройдут в Токио в 2020 году).

Работа над новым мультфильмом Хаяо Миядзаки стартует осенью этого года.
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Студия Ghibli подтвердила работу над новым проектом Хаяо Миядзаки фотографии
Студия Ghibli подтвердила работу над новым проектом Хаяо Миядзаки фотографии
Студия Ghibli подтвердила работу над новым проектом Хаяо Миядзаки фотографии
Студия Ghibli подтвердила работу над новым проектом Хаяо Миядзаки фотографии
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