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Спайк Ли снимет сериал про «молодого чернокожего Цукерберга»

13 августа
2017 год

Новости кино >>
13 августа 2017
Спайк Ли готовится к работе на ТВ - режиссёр взялся за новый многосерийный проект «Арчер», сообщает Variety.

Спайк Ли снимет сериал про «молодого чернокожего Цукерберга»

По словам создателей, зрителей ждёт комедия и социальный триллер о пути к успеху «чернокожего Цукерберга» по имени Чед Сандерс. Талантливый кодер и молодой бунтарь из Бруклина прославился и разбогател, создав приложение для свиданий, определяющее уровень влечения между потенциальными партнёрами.

Чед Сандерс в начале своей карьеры работал в компании Google. Сейчас он является основателем бизнес-агентства Archer Genius Management. Сандерс выступает соавтором, сопродюсером и режиссёром сериала, а также исполнителем главной роли.

Пилотный эпизод срежиссирует Спайк Ли, его компания 40 Acres and a Mule Filmworks занимается производством «Арчера». Съёмки сериала пройдут в Нью-Йорке, Кремниевой долине и в любопытных местах Берлина.
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Спайк Ли снимет сериал про «молодого чернокожего Цукерберга» фотографии
Спайк Ли снимет сериал про «молодого чернокожего Цукерберга» фотографии
Спайк Ли снимет сериал про «молодого чернокожего Цукерберга» фотографии
Спайк Ли снимет сериал про «молодого чернокожего Цукерберга» фотографии
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