Спайк Ли снимет сериал про «молодого чернокожего Цукерберга»

Спайк Ли
готовится к работе на ТВ - режиссёр взялся за новый многосерийный проект «Арчер», сообщает Variety.
По словам создателей, зрителей ждёт комедия и социальный триллер о пути к успеху «чернокожего Цукерберга» по имени Чед Сандерс
. Талантливый кодер и молодой бунтарь из Бруклина прославился и разбогател, создав приложение для свиданий, определяющее уровень влечения между потенциальными партнёрами.
Чед Сандерс в начале своей карьеры работал в компании Google. Сейчас он является основателем бизнес-агентства Archer Genius Management. Сандерс выступает соавтором, сопродюсером и режиссёром сериала, а также исполнителем главной роли.
Пилотный эпизод срежиссирует Спайк Ли, его компания 40 Acres and a Mule Filmworks занимается производством «Арчера». Съёмки сериала пройдут в Нью-Йорке, Кремниевой долине и в любопытных местах Берлина.
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