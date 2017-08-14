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«Госпоже Фан» вручили «Золотого леопарда» на юбилейном фестивале в Локарно

14 августа
2017 год

Новости кино >>
14 августа 2017
В Локарно подвёл итоги 70-й международный кинофестиваль, проходивший с 2 по 12 августа.

«Госпоже Фан» вручили «Золотого леопарда» на юбилейном фестивале в Локарно

Главный приз — «Золотой леопард» — достался документальной ленте китайского режиссёра Ван Бина «Госпожа Фан», посвящённой смерти.

Спецприз жюри вручили мелодраматическому хоррору «Хорошие манеры», который сняли бразильцы Марко Дутра и Джулиана Рохас. За лучшую режиссуру отметили Ф. Ж. Оссанга, поставившего «9 пальцев».

Изабель Юппер, сыгравшая в картине Сержа Бозона «Мадам Хайд», получила награду за женскую роль. А лучшим актёром признан датчанин Эллиотт Кроссет Хове, воплотивший образ проблемного парня в «Зимних братьях» Хлинюра Паульмасона.
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Изабель Юппер

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Ван Бин
Марко Дутра и Джулиана Рохас
Эллиотт Кроссет Хове
Изабель Юппер
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