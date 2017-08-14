«Госпоже Фан» вручили «Золотого леопарда» на юбилейном фестивале в Локарно

В Локарно подвёл итоги 70-й международный кинофестиваль
, проходивший с 2 по 12 августа
.
Главный приз — «Золотой леопард» — достался документальной ленте китайского режиссёра Ван Бина «Госпожа Фан»
, посвящённой смерти.
Спецприз жюри вручили мелодраматическому хоррору «Хорошие манеры»
, который сняли бразильцы Марко Дутра
и Джулиана Рохас
. За лучшую режиссуру отметили Ф. Ж. Оссанга
, поставившего «9 пальцев»
.
Изабель Юппер
, сыгравшая в картине Сержа Бозона «Мадам Хайд»
, получила награду за женскую роль. А лучшим актёром признан датчанин Эллиотт Кроссет Хове
, воплотивший образ проблемного парня в «Зимних братьях» Хлинюра Паульмасона
.
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