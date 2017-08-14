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Леонардо ДиКаприо нарисует «Мону Лизу»

14 августа
2017 год

Новости кино >>
14 августа 2017
Киностудии Paramount удалось обойти Universal и приобрести права на экранизацию произведения Уолтера Айзексона «Леонардо да Винчи» (Leonardo Da Vinci), сообщает издание Empire.

Леонардо ДиКаприо нарисует «Мону Лизу»

За съёмки будущего фильма возьмётся студия Леонардо ДиКаприо Appian Way, из чего следует, что актёр присматривается к роли великого художника и изобретателя Возрождения.

При работе над книгой Айзексон изучал картины, дневники и изобретения мастера. Разумеется, затронута и личная жизнь да Винчи, включая его нетрадиционную сексуальную ориентацию, насчёт которой сомневаются многие историки.

Это уже второе обращение кинематографистов к книгам Айзексона. Ранее по его «Стиву Джобсу» Дэнни Бойл создал одноимённую картину с Майклом Фассбендером в заглавной роли.
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