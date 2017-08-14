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Елизавета Боярская стала «Вороной»

14 августа
2017 год

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14 августа 2017
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки 12-серийного детектива «Ворона», чьим продюсером выступает Валерий Тодоровский, а главную роль исполняет Елизавета Боярская, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Елизавета Боярская стала «Вороной»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету, Анна Воронцова (Елизавета Боярская), или как прозвали её коллеги в следственном комитете, Ворона, в течение трёх недель отказывается возбуждать дело о пропаже известного богемного фотографа. По роковому стечению обстоятельств, этот человек погибает. Теперь терзаемая муками совести героиня ставит своей задачей во чтобы то ни стало разобраться в этом деле.

«Для меня это совершенно неожиданный жанр, надо сказать, что я не часто снимаюсь в современных картинах. Но прочитав сценарий я просто не смогла отказаться — настолько захватывающим он оказался. Помимо интересной и внятной детективной линии, в этом сериале есть ещё почва для того, чтобы сыграть какую-то личную человеческую драму. Мне очень понравился характер самой Анны Воронцовой. Она сложная и многогранная: это одновременно и борец, и слабая девушка. Впечатляет выбор её профессии: будучи пианисткой, вопреки всему — планам, родителям, блестящей карьере — она пошла на юридический факультет и начала работу в следственном комитете» — поделилась впечатлениями от проекта актриса.

Компанию Боярской в сериале, который зрители смогут увидеть в 2018 году на НТВ, составят Анатолий Белый и другие актёры.
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Елизавета Боярская стала «Вороной» фотографии
Елизавета Боярская стала «Вороной» фотографии
Елизавета Боярская стала «Вороной» фотографии
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