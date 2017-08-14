Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Чудо-женщина» и «Стражи галактики 2» получили по 3 приза премии Teen Choice Awards 2017

14 августа
2017 год

Новости кино >>
14 августа 2017
В США стали известны лауреаты премии Teen Choice Awards 2017.

«Чудо-женщина» и «Стражи галактики 2» получили по 3 приза премии Teen Choice Awards 2017

В игровом конкурсе лучшим боевиком признали «Чудо-женщину», а исполнителей главных ролей Галь Гадот и Криса Пайна — лучшими актёрами данного жанра. У сиквела «Стражей галактики» также 3 награды — в номинациях «Лучший фантастический фильм», «Лучший актёр фантастического фильма» (Крис Прэтт) и «Лучшая актриса фантастического фильма» (Зои Салдана).

В жанре драмы победу одержали фильм «Весь этот мир», актёр Киан Лоли («Матрица времени») и Эмма Уотсон («Сфера»). Последнюю также отметили за поцелуй с Дэном Стивенсом в «Красавице и чудовище», а Люка Эванса, сыгравшего в этой диснеевской сказке, признали лучшим злодеем. Мультфильм «В поисках Дори» назвали лучшей комедией, а Аули`и Каравалхо из «Моаны» — восходящей звездой.

«Чудо-женщина» и «Стражи галактики 2» получили по 3 приза премии Teen Choice Awards 2017

В телевизионном конкурсе наибольшее число призов у «Ривердейла». Сериал признали лучшим драматическим проектом и шоу-открытием сезона, Кола Спрауса выделили среди драматических актёров, Камила Мендес стала «Похитителем сцены», а Лили Рейнхарт назвали открытием сезона. По два приза у «Милых обманщиц» и «Дневников вампира». В первом случае победили Люси Хэйл («Лучшая актриса в драматическом сериале») и Джанел Пэрриш («Лучший злодей»), а во втором — сам сериал («Лучший сериал в жанре научной фантастики/фэнтези») и Катерина Грэм («Лучшая актриса в сериале в жанре научной фантастики/фэнтези»).

В комедийном жанре отметили «Более полный дом» (лучший комедийный сериал и роль актрисы Кендес Камерон Буре). Жана-Люка Билодо наградили за комедийную роль в «Папочке», а Дилана О'Брайена как лучшего актёра в сериале в жанре научной фантастики/фэнтези за образ, созданный им в «Оборотне». «Гриффинов» объявили лучшим анимационным сериалом.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Победители премии Teen Choice Awards 2016
персоны
Жан-Люк БилодоКатерина ГрэмГэйл ГэдотДилан О'БрайенКрис ПайнКрис ПрэттЗои СалданаКол СпраусДэн СтивенсЭмма УотсонЛюси ХэйлЛюк Эванс
фильмы
В поисках ДориВесь этот мирГриффиныДневники вампираКрасавица и чудовищеМатрица времениМилые обманщицыМоанаРивердейлСтражи Галактики 2СфераЧудо-женщина

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Мардан Фейзуллаев
13 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Мардан Фейзуллаев.
Виктор Смирнов
12 августа ушёл из жизни актёр Виктор Смирнов.

День рождения >>

Надежда Бахтина
Анастасия Боброва
Иван Волков
Ирина Гришина
Ирина Медведева
Захар Ронжин
Алма Рулас
Игорь Сергеев
Надежда Чередниченко
Эммануэль Беар
Холли Берри
Рауль Бова
Мила Кунис
Стив Мартин
Беата Тышкевич
Марсия Гэй Харден
все родившиеся 14 августа >>

Афиша кино >>

Бабушка лёгкого поведения
комедия
Россия, 2017
Графомафия
комедия
Россия, 2017
Клятва
психологический триллер
Исландия, 2016
Над глубиной: Хроника выживания
драма, триллер
Австралия, США, 2017
Призраки Исмаэля
драма
Франция, 2017
Сусана, ты меня убиваешь
драма, комедия
Канада, Мексика, 2016
Телохранитель киллера
боевик, комедия
США, 2017
Эмоджи фильм
комедия, приключения
США, 2017
Валериан и город тысячи планет
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, 2017
Чудеса в Париже
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, 2016
Жених на двоих
комедия, мелодрама
Франция, 2017
1+1.Нарушая правила
драма, комедия
Аргентина, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью