«Чудо-женщина» и «Стражи галактики 2» получили по 3 приза премии Teen Choice Awards 2017

В США стали известны лауреаты премии Teen Choice Awards 2017
.
В игровом конкурсе лучшим боевиком признали «Чудо-женщину»
, а исполнителей главных ролей Галь Гадот
и Криса Пайна
— лучшими актёрами данного жанра. У сиквела «Стражей галактики»
также 3 награды — в номинациях «Лучший фантастический фильм», «Лучший актёр фантастического фильма» (Крис Прэтт
) и «Лучшая актриса фантастического фильма» (Зои Салдана
).
В жанре драмы победу одержали фильм «Весь этот мир»
, актёр Киан Лоли
(«Матрица времени»
) и Эмма Уотсон
(«Сфера»
). Последнюю также отметили за поцелуй с Дэном Стивенсом
в «Красавице и чудовище»
, а Люка Эванса
, сыгравшего в этой диснеевской сказке, признали лучшим злодеем. Мультфильм «В поисках Дори»
назвали лучшей комедией, а Аули`и Каравалхо
из «Моаны»
— восходящей звездой.
В телевизионном конкурсе наибольшее число призов у «Ривердейла»
. Сериал признали лучшим драматическим проектом и шоу-открытием сезона, Кола Спрауса
выделили среди драматических актёров, Камила Мендес
стала «Похитителем сцены», а Лили Рейнхарт
назвали открытием сезона. По два приза у «Милых обманщиц»
и «Дневников вампира»
. В первом случае победили Люси Хэйл
(«Лучшая актриса в драматическом сериале») и Джанел Пэрриш
(«Лучший злодей»), а во втором — сам сериал («Лучший сериал в жанре научной фантастики/фэнтези») и Катерина Грэм
(«Лучшая актриса в сериале в жанре научной фантастики/фэнтези»).
В комедийном жанре отметили «Более полный дом»
(лучший комедийный сериал и роль актрисы Кендес Камерон Буре
). Жана-Люка Билодо
наградили за комедийную роль в «Папочке»
, а Дилана О'Брайена
как лучшего актёра в сериале в жанре научной фантастики/фэнтези за образ, созданный им в «Оборотне»
. «Гриффинов»
объявили лучшим анимационным сериалом.
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