В России всё ещё любят Люка Бессона

Согласно информации портала kinobusiness.com, фантастическая картина известного французского режиссёра Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет»
пришлась по душе зрителям России. За первые выходные лента собрала 314,5
миллиона рублей (общая касса — 326386912
рублей) и стала лидером российского кинопроката.
При этом новая работа Бессона
уступила по результату премьерного уикенда его предыдущему фильму «Люси»
, вышедшему на российские экраны 11 сентября 2014
года и собравшему за первые дни более 360
миллионов рублей.
Напомним, в американском прокате «Валериан» не оправдал надежд его создателей, собрав при бюджете в $177200000
всего $38347994
(премьерный уикенд принёс фильму всего 17
млн долларов). И это при том, что картине для проката были предоставлены 3 с половиной тысячи кинотеатров.
Второе место российского проката отвоевал для себя хоррор «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»
, собравший за выходные 136
миллионов рублей. А на третьем месте оказалась экранизация цикла романов Стивена Кинга «Тёмная башня»
, заработавшая за второй уикенд около 66
миллионов рублей и 391
миллион за 2 недели.
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