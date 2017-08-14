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В России всё ещё любят Люка Бессона

14 августа
2017 год

Новости кино >>
14 августа 2017
Согласно информации портала kinobusiness.com, фантастическая картина известного французского режиссёра Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» пришлась по душе зрителям России. За первые выходные лента собрала 314,5 миллиона рублей (общая касса — 326386912 рублей) и стала лидером российского кинопроката.

В России всё ещё любят Люка Бессона

При этом новая работа Бессона уступила по результату премьерного уикенда его предыдущему фильму «Люси», вышедшему на российские экраны 11 сентября 2014 года и собравшему за первые дни более 360 миллионов рублей.

Напомним, в американском прокате «Валериан» не оправдал надежд его создателей, собрав при бюджете в $177200000 всего $38347994 (премьерный уикенд принёс фильму всего 17 млн долларов). И это при том, что картине для проката были предоставлены 3 с половиной тысячи кинотеатров.

Второе место российского проката отвоевал для себя хоррор «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», собравший за выходные 136 миллионов рублей. А на третьем месте оказалась экранизация цикла романов Стивена Кинга «Тёмная башня», заработавшая за второй уикенд около 66 миллионов рублей и 391 миллион за 2 недели.
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