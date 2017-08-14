Виктор Добронравов снова заговорил женским голосом

Прошлогодняя короткометражка «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
, с которой актер Кирилл Васильев
дебютировал в режиссуре, стала хитом почти всех отечественных кинофестивалей. История про диджея, который устроился работать на мужское радио, но после праздничной вечеринки неожиданно потерял звучный голос, на «Кинотавре» лента получила диплом «За чувство жанра», а на фестивале «Короче» в Калининграде – главный приз. Участие в том смотре обеспечило Васильева будущей работой. Глава жюри «Короче», продюсер Игорь Толстунов
решил запустить полный метр «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
, картина получила господдержку от Фонда кино, а сейчас в Москве активно идет съемочный процесс.
На севере Москвы в прямо посреди стройки возведен большой деревянный забор, рядом с ним неприметное красное здание с табличкой полицейского пункта района «Замоскворечье» и помятая машина ДПС. Множество строителей, полицейских и техники намекают на то, что здесь проходят съемки. Из динамика звучат команды «Камера! Мотор!», строительный экскаватор уже несколько дублей пытается правильно «въехать» в кадр. Рядом актриса Валентина Мазунина
, в светло-бирюзовом нарядном платье, известном зрителям короткометражки «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» готовится к разрушению деревянного забора. Это лишь малая часть того, что ей предстоит сделать на съемках полного метра.
«Моя героиня – очень неординарная женщина. У меня еще такого никогда не было. Короткометражка длится 20 минут, а здесь большой фильм. Короткометражка является можно так сказать началом нашего кино, там много будет нового, интересного. Мне очень понравилась короткометражка, это очень смешно, но при этом глубоко – смешно и грешно, я бы так сказала»
, – делится впечатлениями актриса.
Она сразу же рассказывает, что в полнометражном фильме будет много экшна. Героине Мазуниной предстоит снести не только забор, ей еже придется драться и прыгать с моста.
«На каскадерской репетиции я недавно получила по лицу. Это незабываемые ощущения. Я никогда не дралась, никогда никого не била, не понимала эти ощущения. Так что после репетиции этой я потом полчаса просто сидела ревела и думала, как люди дерутся»
, – уже со смехом рассказывает Мазунина.
Прыгать с моста за нее будет каскадер, а вот строительный экскаватор актриса будет водить сама. Ей не впервой работать с такой техникой – на съемках «Одноклассниц» она уже водила трактор. Так что и здесь, по ее словам, особых проблем не возникло – оказалось даже проще, чем водить обычную машину.
Исполнитель главной роли – диджея, неожиданно заговорившего женским голосом, – Виктор Добронравов
тоже подвергается испытаниям. Ему приходится вместе с Мазуниной бегать в наручниках, участвовать в драках, падать с лестницы и с крыши – причем на полицейскую машину. Актер признается, что он готов был исполнять все трюки сам (как много раз делал это на других съемках), однако съемочная группа Добронравова решила беречь и в самых опасных экшн-сценах у него есть профессиональный каскадер. Сложным оказалось снимать далеко не опасные сцены, а те, что уже были в короткометражке.
«Некоторые сцены мы снимали в тех же декорациях – в той же больнице, в том же кабинете. И когда что-то смешно получается, это крайне сложно повторить. Допустим, снимаешь сцену, один дубль получился, и режиссер тебя просит повторить так же, а у тебя не получается. А уж что говорить, когда проходит два года. Вроде как, надо повторить, а, вроде, и не надо повторяться, надо сделать лучше, а лучшее – враг хорошего. Вот это было сложно»
, – рассказывает Добронравов.
С ним согласен и режиссер Кирилл Васильев.
«Материал очень сильно держит. Я это предполагал, но не настолько. Актеры помнят, что они делали и пытаются это повторять. Там-то они проживают ситуацию. А здесь моторика помнит, мышечная память, они все это выдают, а эмоционально не поддерживают. Я начинаю тоже плыть, потому что в голове сидит уже собранный материал, которому ты пытаешься соответствовать»
, – отмечает режиссер.
Однако группе удалось побороть самих себя и практически заново снять сцены, известные по короткометражки. Они станут лишь завязкой новой картины.
«Полный метр масштабнее. Я не делю фильмы на жанры, просто хочу сделать хорошее кино. Я понимаю, что надо не потерять всю ту легкость, стремительность и задор. Возможности полного метра распыляют внимание. Грубо говоря, когда у тебя на фоне кирпичной стены работает два актера, у тебя есть два актера и кирпичная стена, больше ты на нее внимания не обращаешь. А тут точек миллион. Панорама, кран, актеры что-то делают и ты не всегда успеваешь следить. Сложный, в общем, жанр»
, – говорит Васильев.
Ему действительно представилась уникальная возможность. «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» – пожалуй, первый опыт по превращению успешной короткометражки в полнометражный фильм.
«Продюсеры, с которыми я работал, изначально планировали полный метр, у меня же была задача снять короткий метр, показать, что я могу делать как режиссер. Я считаю, что ребята – молодцы, что увидели потенциал полного метра на уровне текста, и добились своего. Думаю, и фестивали, в которых участвовала короткометражка, помогли. Одно дело, когда человек смотрит у себя в кабинете на мониторе такой фильм, а другое – видит, как это выглядит на большом экране, как реагирует зал»
, – считает Васильев.
Виктор Добронравов также отмечает, что на съемках короткометражки они работали с ощущением, что им дадут возможность снять потом полный метр, и он рад, что режиссеру Кириллу Васильеву доверили эту историю. Актер обещает, что новая лента «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» будет отличаться не только экшном, но и более плотной проработкой персонажей и развитием их характеров.
«У моего героя происходит переоценка ценностей, он понимает, что не нужно бояться перемен в жизни, вступать во что-то неизведанное, надо пробовать, быть мудрее и позитивнее»
, – заключает Добронравов.
Фильм «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» будет готов к 2018 году.
обсуждение >>