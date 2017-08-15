На Сахалине покажут «Аритмию» Бориса Хлебникова и «Сеть» Ким Ки Дука

7-й СМКФ «Край света»
, который пройдёт в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября
, объявил конкурсную программу. В неё вошли девять картин из 16
стран.
Россию в этом году на Сахалинском смотре представят два фильма: «Аритмия» Бориса Хлебникова
и «Заложники» Резо Гигинеишвили
. Обе работы участвовали в конкурсе 28-го «Кинотавра»
: лента Хлебникова
удостоилась главного приза за лучший фильм, Приза зрительских симпатий и награды за лучшую мужскую роль (Александр Яценко
), а фильм Гигинеишвили
отметили за операторское мастерство Владислава Опельянца
.
Среди иностранных фильмов конкурса есть одна международная премьера — фильм «Наше бегство»
японского режиссёра Нобутеру Учида
, повествующий о взаимоотношениях молодого бомжа Нобору и девушки Кифую, которую насильно заставляют исполнять роль приманки. На Сахалине также покажут «Сеть»
культового режиссёра Ким Ки Дука
о рыбаке из Северной Кореи, попавшем из-за дрейфа в Южную Корею.
Кроме того, в конкурс вошли «Почётный гражданин» Гастона Дюпры
и Мариано Кона
(2016, Аргентина-Испания), «Слава» Кристины Грозевой
и Петра Вылчанова
(2016, Болгария-Греция), «Женщина со льдом» Богдана Сламы
(2017, Чехия-Словакия-Франция), «Молитва перед рассветом» Жана-Стефана Совера
(2017, Франция-Великобритания) и «Ньютон» Амита В. Масуркара
(2017, Индия).
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