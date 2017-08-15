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На Сахалине покажут «Аритмию» Бориса Хлебникова и «Сеть» Ким Ки Дука

15 августа
2017 год

Новости кино >>
15 августа 2017
7-й СМКФ «Край света», который пройдёт в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября, объявил конкурсную программу. В неё вошли девять картин из 16 стран.

На Сахалине покажут «Аритмию» Бориса Хлебникова и «Сеть» Ким Ки Дука

Россию в этом году на Сахалинском смотре представят два фильма: «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Заложники» Резо Гигинеишвили. Обе работы участвовали в конкурсе 28-го «Кинотавра»: лента Хлебникова удостоилась главного приза за лучший фильм, Приза зрительских симпатий и награды за лучшую мужскую роль (Александр Яценко), а фильм Гигинеишвили отметили за операторское мастерство Владислава Опельянца.

Среди иностранных фильмов конкурса есть одна международная премьера — фильм «Наше бегство» японского режиссёра Нобутеру Учида, повествующий о взаимоотношениях молодого бомжа Нобору и девушки Кифую, которую насильно заставляют исполнять роль приманки. На Сахалине также покажут «Сеть» культового режиссёра Ким Ки Дука о рыбаке из Северной Кореи, попавшем из-за дрейфа в Южную Корею.

Кроме того, в конкурс вошли «Почётный гражданин» Гастона Дюпры и Мариано Кона (2016, Аргентина-Испания), «Слава» Кристины Грозевой и Петра Вылчанова (2016, Болгария-Греция), «Женщина со льдом» Богдана Сламы (2017, Чехия-Словакия-Франция), «Молитва перед рассветом» Жана-Стефана Совера (2017, Франция-Великобритания) и «Ньютон» Амита В. Масуркара (2017, Индия).
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