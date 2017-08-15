Москвичам покажут новую серию «Твин Пикса» и «Гоголь. Начало»

Департамент культуры города Москвы объявил программу акции «Ночь кино»
, которая пройдёт в столице 26
и 27 августа
. Центральной темой станет Москва, отмечающая в сентябре своё 870-летие. В программе предпремьерные показы самых ожидаемых фильмов осени, киноконцерт современных композиторов, образовательный фестиваль, тематические экскурсии по Москве и многое другое.
Центральной площадкой «Ночи кино» послужит внутренний двор Музея Москвы, в котором специально для акции будет сооружен киноконцертный зал под открытым небом. Здесь выступит Московский ансамбли современной музыки и покажут классические картины «Летят журавли»
и «Человек с киноаппаратом»
.
В рамках акции пройдут предпремьерные показы фильмов «Гоголь. Начало»
, «Про любовь. Только для взрослых»
и «Аритмия»
, а также презентация картины «Хит»
. Москвичам покажут на большом экране новую серию «Твин Пикса»
, классику кинофантастики («Аэлита»
, «Гибель сенсации»
, «Метрополис»
, «Путешествие на Марс»
) и «Ассу» Сергея Соловьёва
, чей показ в летнем кинотеатре парка «Музеон» пройдёт в формате sing-a-long-a (интерактивное костюмированное представление, в котором зрители превращаются в участников действа).
Зрителей ожидают творческие встречи с режиссёрами Иваном Твердовским
, Романом Либеровым
, мультипликатором Юрием Норштейном
и продюсером Александром Роднянским
. Подробнее с программой «Ночи» можно ознакомиться на официальном сайте Мэра Москвы
.
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