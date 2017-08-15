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Москвичам покажут новую серию «Твин Пикса» и «Гоголь. Начало»

15 августа
2017 год

Новости кино >>
15 августа 2017
Департамент культуры города Москвы объявил программу акции «Ночь кино», которая пройдёт в столице 26 и 27 августа. Центральной темой станет Москва, отмечающая в сентябре своё 870-летие. В программе предпремьерные показы самых ожидаемых фильмов осени, киноконцерт современных композиторов, образовательный фестиваль, тематические экскурсии по Москве и многое другое.

Москвичам покажут новую серию «Твин Пикса» и «Гоголь. Начало»

Центральной площадкой «Ночи кино» послужит внутренний двор Музея Москвы, в котором специально для акции будет сооружен киноконцертный зал под открытым небом. Здесь выступит Московский ансамбли современной музыки и покажут классические картины «Летят журавли» и «Человек с киноаппаратом».

В рамках акции пройдут предпремьерные показы фильмов «Гоголь. Начало», «Про любовь. Только для взрослых» и «Аритмия», а также презентация картины «Хит». Москвичам покажут на большом экране новую серию «Твин Пикса», классику кинофантастики («Аэлита», «Гибель сенсации», «Метрополис», «Путешествие на Марс») и «Ассу» Сергея Соловьёва, чей показ в летнем кинотеатре парка «Музеон» пройдёт в формате sing-a-long-a (интерактивное костюмированное представление, в котором зрители превращаются в участников действа).

Зрителей ожидают творческие встречи с режиссёрами Иваном Твердовским, Романом Либеровым, мультипликатором Юрием Норштейном и продюсером Александром Роднянским. Подробнее с программой «Ночи» можно ознакомиться на официальном сайте Мэра Москвы.
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АритмияАссаАэлитаГибель сенсацииГоголь. НачалоЛетят журавлиМетрополисПро любовь. Только для взрослыхПутешествие на МарсТвин ПиксХитЧеловек с киноаппаратом

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