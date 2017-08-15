Майкл Дуглас вернётся на телевидение

Майкл Дуглас
и Алан Аркин
сыграют центральные роли в 10-серийной комедии «Метод Комински»
, которую запускает в производство потоковый сервис Netflix, сообщает The Hollywood Reporter.
Главным сценаристом сериала выступает Чак Лорри
, подаривший благодарным зрителям такие ситкомы, как «Теория большого взрыва»
и «Два с половиной человека»
. Он также составит компанию Майклу Дугласу в качестве исполнительного продюсера. За производство отвечают Warner Bros. TV и Chuck Lorre Prods.
Новое телешоу будет посвящено многолетней дружбе голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински (Дуглас) и его агента Нормана (Аркин).
Для Дугласа проект Лорри станет возвращением на телевидение спустя много лет после детективного сериала «Улицы Сан-Франциско»
, шедшего на ABC в середине 70-х.
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