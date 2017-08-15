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Майкл Дуглас вернётся на телевидение

15 августа
2017 год

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15 августа 2017
Майкл Дуглас и Алан Аркин сыграют центральные роли в 10-серийной комедии «Метод Комински», которую запускает в производство потоковый сервис Netflix, сообщает The Hollywood Reporter.


Главным сценаристом сериала выступает Чак Лорри, подаривший благодарным зрителям такие ситкомы, как «Теория большого взрыва» и «Два с половиной человека». Он также составит компанию Майклу Дугласу в качестве исполнительного продюсера. За производство отвечают Warner Bros. TV и Chuck Lorre Prods.

Новое телешоу будет посвящено многолетней дружбе голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински (Дуглас) и его агента Нормана (Аркин).

Для Дугласа проект Лорри станет возвращением на телевидение спустя много лет после детективного сериала «Улицы Сан-Франциско», шедшего на ABC в середине 70-х.
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