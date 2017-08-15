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Аню Тейлор-Джой ужаснёт Носферату

15 августа
2017 год

Новости кино >>
15 августа 2017
Согласно информации издания Empire, Аня Тейлор-Джой вернётся к режиссёру «Ведьмы» Роберту Эггерсу для того, чтобы сыграть в ремейке классического хоррора Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату, симфония ужаса».

Аню Тейлор-Джой ужаснёт Носферату

Как вы помните, оригинал является неофициальной киноадаптацией «Дракулы» Брэма Стокера. По сюжету служащий агентства недвижимости Томас Хаттер отправляется в Трансильванию для встречи с графом Орлоком – богатым аристократом, выразившим желание приобрести дом в Германии. Когда сделка состоялась, Томас пожалел об этом, поскольку выяснил, что граф является Носферату, древним вампиром.

Эггерс не только поставит новую версию, но и напишет к ней сценарий. Продюсерами ремейка числятся Крис и Элеанор Коламбус.

Съёмки картины стартуют следом за триллером «Стекло» М. Найта Шьямалана, где Тейлор-Джой сыграет одну из главных ролей.
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фильмы
Носферату, симфония ужаса

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Анz Тейлор-Джой
Анz Тейлор-Джой
Анz Тейлор-Джой
Анz Тейлор-Джой
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