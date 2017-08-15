Аню Тейлор-Джой ужаснёт Носферату

Согласно информации издания Empire, Аня Тейлор-Джой
вернётся к режиссёру «Ведьмы» Роберту Эггерсу
для того, чтобы сыграть в ремейке классического хоррора Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату, симфония ужаса»
.
Как вы помните, оригинал является неофициальной киноадаптацией «Дракулы» Брэма Стокера
. По сюжету служащий агентства недвижимости Томас Хаттер отправляется в Трансильванию для встречи с графом Орлоком – богатым аристократом, выразившим желание приобрести дом в Германии. Когда сделка состоялась, Томас пожалел об этом, поскольку выяснил, что граф является Носферату, древним вампиром.
Эггерс
не только поставит новую версию, но и напишет к ней сценарий. Продюсерами ремейка числятся Крис
и Элеанор Коламбус
.
Съёмки картины стартуют следом за триллером «Стекло» М. Найта Шьямалана
, где Тейлор-Джой сыграет одну из главных ролей.
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