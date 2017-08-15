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Жюри фестиваля «Меридианы Тихого» возглавит Алла Сурикова

15 августа
2017 год

Новости кино >>
15 августа 2017
Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» объявил состав жюри. Его возглавит режиссер, продюсер и сценарист, народная артистка РФ Алла Сурикова, президент смотров «Улыбнись, Россия!» и Сахалинского
Международного кинофестиваля «Край света».

Жюри фестиваля «Меридианы Тихого» возглавит Алла Сурикова
фото: Газета.ру

Конкурсную программу «Меридианов Тихого» ежегодно оценивает команда, состоящая из титулованных специалистов, определяющих состояние современного кинематографа: режиссеров и продюсеров, критиков и кураторов, актеров и актрис. Главный принцип формирования жюри – дать возможность взглянуть на кино с разных точек зрения, услышать мнение представителей индустрии, чьи профессиональные компетенции фокусируются на различных типах деятельности, связанных с кино.

В составе основного жюри:

Жуан Педру Родригеш (режиссер, сценарист, Португалия)
Снял пять полнометражных фильмов, участвовавших и получавших призы на ведущих международных кинофестивалях в Канне, Венеции, Берлине. Его последний фильм «Орнитолог» получил Серебряного леопарда за лучшую режиссуру на кинофестивале в Локарно. В 2016-2017 годах прошла его полная ретроспектива и выставка, совместно с Жуаном Руи Герра да Мата, в Центре Помпиду в Париже.
Жюри фестиваля «Меридианы Тихого» возглавит Алла Сурикова


Кристоф Терхеште (критик, куратор)
Киножурналист, руководитель секции «Форум» Берлинского кинофестиваля с 2001 г., Германия. В киножурналистике с 1984 г. Вплоть до 1999 он также отбирал фильмы и работал редактором на Европейском форуме малобюджетного кино в Гамбурге. В 1991 г. он стал редактором раздела о кино журнала «tip Berlin». С 1997 г. Терхеште является членом команды по отбору фильмов для секции «Форум» Берлинского МКФ. В 2001 г. он был назначен руководителем этой секции.
Жюри фестиваля «Меридианы Тихого» возглавит Алла Сурикова
фото: Westfälische Nachrichten


Шоцу Ичияма (продюсер, Япония)
Один из самых влиятельных продюсеров Азиатского региона. Карьера Шозу Ичиямы началась с сотрудничества с культовым японским режиссером Такеши Китано, на студии которого продюсер работает до сих пор. В 1900-е и 2000-е Ичияма руководил производством лент, которые определили облик авторского кинематографа последних тридцати лет. Среди самых известных картин в фильмографии продюсера: «Прощай юг, прощай» и «Шанхайские цветы»(режиссер Хоу Сяо Сянь); «Платформа», «Мир», «Печать греха» и «И сдвинутся горы»(режиссер Цзя Чжанке).
Жюри фестиваля «Меридианы Тихого» возглавит Алла Сурикова


Джейкоб Вонг (куратор, Гонконг)
Член отборочного комитета международного кинофестиваля в Гонконге и директор Гонконгского Финансового Кинофорума. Является консультантом Берлинского кинофестиваля. За последние двадцать лет в качестве консультанта и продюссера Якоб Вонг участвовал в производстве нескольких лент известных азиатских режиссеров, среди которых Апичатпонг Вирасетакул, Хироказу Корееда, Бриянте Мендоса и Пак Чан Ук.
Жюри фестиваля «Меридианы Тихого» возглавит Алла Сурикова


Кван Кён-тхек (сценарист, режиссер, Республика Корея)
Один из самых востребованный корейских режиссеров, специализирующийся в жанре комедии и криминальном триллере. Учился в Нью-Йоркском Киноинституте. В конце 1990-х начал работать в качестве режиссера. Принимал участие в работе нескольких крупных международных фестивалях. В 2004 году выбрал Владивосток как одно из мест для съемок триллера «Тайфун», повествующего о противостоянии международного террориста и офицера морской пехоты из Южной Кореи.
Жюри фестиваля «Меридианы Тихого» возглавит Алла Сурикова


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В течение нескольких лет параллельно основному жюри в рамках Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» работают ещё две команды профессионалов, которые оценивают фильмы конкурсной и внеконкурсных программ смотра – жюри NETPAC и жюри ФИПРЕССИ.

NETPAC – международное объединение, в которое входят тридцать стран, было создано в 1990 году. Главная задана организации – продвижение азиатского кино. Она объединяет под своим началом кинокритиков, кинематографистов, организаторов и кураторов кинофестиваля, кинопрокатчиков и преподавателей. Специальное жюри, которое состоит из представителей этой организации, ежегодно работает на многих престижных кинофестивалях, в том числе на МКФ в Берлине, Роттердаме, Таллине и Москве.

В составе жюри NETPAC на 15-ом МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»:
Эшли Ратнавибхушана (Шри-Ланка) - киновед, кинокритик. Директор Азиатского киноцентра в Коломбо.

Ратна Сарумпает (Индонезия) - кинорежиссер, писатель, актриса, театральный продюсер, правозащитник. Одна из самых влиятельных персон в кинематографе Южно-Азиасткого региона.

Всеволод Коршунов (Россия) - сценарист, редактор, киновед. Кандидат искусствоведения. Специалист в области теории кинодраматургии, нарратологии, документального кино. Шеф-редактор отдела документальных фильмов и сериалов ГТРК «Культура». Педагог ВГИКа и Московской школы кино.


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ФИПРЕССИ (Международная федерация кинопрессы) – одна из самых влиятельных организаций в мире, объединяет национальные гильдии кинокритиков и журналистов, освещающих процессы современной киноиндустрии. Жюри ФИПРЕССИ вручает призы на более чем восьмидесяти кинофестивалях по всему миру.

Состав жюри ФИПРЕССИ на 15-ом МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»:
Катарина Докхорн (Германия) - кинокритик, журналист. Более 20 лет работает журналистом и кинокритиком на различных телеканалах, в газетах и профессиональных журналах.

Джованни Оттоне (Италия) - кинокритик, киновед. Специалист по кино Европы и Латинской Америки. Автор и соавтор книг о кино Аргентины, Бразилии, Испании, Скандинавии и Турции. Член отборочного комитета Международного кинофестиваля в Пезаро.

Алёна Сычёва (Россия) - кинокритик, журналист. Программный директор фестиваля «Дни кино» в Латвии, международного кинофестиваля короткометражного кино «Новый горизонт». Член оргкомитета Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, член оргкомитета Фестиваля российского кино «Окно в Европу» (Выборг). Основатель школы киножурналистики Kinofication School в Москве.

Фестиваль пройдет во Владивостоке с 9 по 15 сентября.
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