Самый длинный эпизод в истории «Игры престолов» покажут на больших экранах России

Совсем скоро закончится седьмой, предпоследний, сезон «Игры престолов»
. В связи с этим 28 августа
, одновременно со всем миром, онлайн-сервис Амедиатека и сеть кинотеатров «КАРО» представят финал седьмого сезона популярного фэнтези-сериала в 7-ми городах России.
Каждая серия нового сезона бьет рекорды по количеству просмотров и становится поводом для бурного обсуждения в социальных сетях и СМИ. Седьмой эпизод, название которого пока неизвестно, станет не только самым продолжительным за всю историю фэнтези-драмы (77 минут), но и, как обещает режиссёр Джереми Подесва
, составит конкуренцию самым грандиозным и обсуждаемым «Битве бастардов»
и «Ветрам зимы»
.
«Игра престолов» – один из тех сериалов, который интересно смотреть именно на большом экране: только в кинотеатре у зрителей есть возможность оценить невероятно масштабные батальные сцены и удивительно зрелищные спецэффекты. Одними из первых финальную серию увидят жители Москвы
, Санкт-Петербурга
, Екатеринбурга
, Казани
, Калининграда
, Сургута
и Самары
. Для этого им необходимо приобрести подписку на онлайн-сервис Амедиатека, а бонусом к ней станет приглашение на показ.
Подробности акции можно узнать на сайте
сети кинотеатров «КАРО».
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