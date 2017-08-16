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Ян Цапник стал спортивным комментатором

16 августа
2017 год

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16 августа 2017
В середине августа в Казани продолжатся съёмки киноальманаха «Команда мечты», состоящего из трёх новелл и посвящённого детскому спорту, сообщает пресс-служба Молодёжного центра СК РФ. На данный момент проходят финальные съёмки казанской новеллы.

Ян Цапник стал спортивным комментатором
фото: Пресс-служба Молодёжного центра СК РФ

Прокат картины запланирован на март 2018-го, причём, для татарстанского проката она будет переведена на татарский язык. Альманах состоит из новелл «Трепет», «Футбол» и «Самбо».

В «Трепете», над которым работает режиссёр Максим Зыков, пойдёт рассказ о конном спорте. Главные роли в новелле сыграют молодые казанские актеры, прошедшие кастинг, одним из обязательных критериев которого был навык верховой езды. Герой фильма – семнадцатилетний Артур, избалованный сын бизнесмена, который, по мнению отца, должен взять первый приз на скачках за Кубок президента. Но на пробном забеге он проигрывает девочке Кате, которая работает простым конюхом. Юноша должен оправдать надежды отца, а для Кати тоже важна победа, ведь тогда она сможет спасти свою любимую лошадь – Вегу.

Все три истории, вошедшие в альманах, свяжет между собой сквозной герой – потерявший работу знаменитый спортивный комментатор Степан Вершинин (Ян Цапник), который волею судьбы начинает комментировать спортивные детские соревнования. В остальных ролях – Роман Мадянов, Анна Чурина и другие известные актёры.
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Ян Цапник стал спортивным комментатором фотографии
Ян Цапник стал спортивным комментатором фотографии
Ян Цапник стал спортивным комментатором фотографии
Ян Цапник стал спортивным комментатором фотографии
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