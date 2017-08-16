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В Голливуде пересдадут «Водительские права»

16 августа
2017 год

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16 августа 2017
Популярная молодёжная комедия 1988 года «Водительские права» с Кори Хеймом, Хезер Грэм и Кори Фелдманом обзаведётся ремейком, в котором на первом плане будут женские персонажи, сообщает Deadline Hollywood.

В Голливуде пересдадут «Водительские права»

За перезапуск фильма возьмутся продюсер Джон Дэвис и студия 20th Century Fox. Алиша Брофи и Скотт Майлз напишут сценарий для ремейка, который описывается как женская версия «SuperПерцев».

Оригинал (также продюсированный Дэвисом) рассказывал о шестнадцатилетнем парне, который никак не может получить водительские права, но тщательно скрывает этот факт. Чтобы завоевать сердце девушки, он на машине деда отправляется на вечеринку.
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В Голливуде пересдадут «Водительские права» фотографии
В Голливуде пересдадут «Водительские права» фотографии
В Голливуде пересдадут «Водительские права» фотографии
В Голливуде пересдадут «Водительские права» фотографии
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