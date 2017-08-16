В Голливуде пересдадут «Водительские права»

Популярная молодёжная комедия 1988 года «Водительские права»
с Кори Хеймом
, Хезер Грэм
и Кори Фелдманом
обзаведётся ремейком, в котором на первом плане будут женские персонажи, сообщает Deadline Hollywood.
За перезапуск фильма возьмутся продюсер Джон Дэвис
и студия 20th Century Fox. Алиша Брофи
и Скотт Майлз
напишут сценарий для ремейка, который описывается как женская версия «SuperПерцев»
.
Оригинал (также продюсированный Дэвисом) рассказывал о шестнадцатилетнем парне, который никак не может получить водительские права, но тщательно скрывает этот факт. Чтобы завоевать сердце девушки, он на машине деда отправляется на вечеринку.
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