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Стартовали съёмки космического сериала «Команда Б»

16 августа
2017 год

Новости кино >>
16 августа 2017
Стартовали съёмки 20-серийной космической комедии «Команда Б», сообщает пресс-служба телеканала СТС.

Стартовали съёмки космического сериала «Команда Б»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

В новом сериале снимаются Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Карина Андоленко, Ян Цапник, Михаил Тарабукин, Валерия Федорович, Сергей Баталов, Борис Дергачев и другие популярные актёры.

Их героев ждут серьёзные испытания в невесомости, полёты на истребителях, вращения в центрифуге и даже встречи с инопланетянами. По сюжету, генерал Брусницын (Ефремов), спасая племянника Мишу (Яглыч) от тюрьмы, поручает ему возглавить команду обычных ребят, отобранных для полёта на Луну – команду «Б». Он уверен, что эксперимент провалится и «лузеры» никуда не полетят. Но пилот-экстремал Миша, научный сотрудник Света (Андоленко), солдат в юбке Саша (Самбурская), красавчик-качок Егор (Тарабукин) и врач-неудачник Стас (Дергачев) готовы обойти профессионалов из команды «А» и покорить космос.
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Стартовали съёмки космического сериала «Команда Б» фотографии
Стартовали съёмки космического сериала «Команда Б» фотографии
Стартовали съёмки космического сериала «Команда Б» фотографии
Стартовали съёмки космического сериала «Команда Б» фотографии
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