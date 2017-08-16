Стартовали съёмки космического сериала «Команда Б»

Их героев ждут серьёзные испытания в невесомости, полёты на истребителях, вращения в центрифуге и даже встречи с инопланетянами. По сюжету, генерал Брусницын (Ефремов), спасая племянника Мишу (Яглыч) от тюрьмы, поручает ему возглавить команду обычных ребят, отобранных для полёта на Луну – команду «Б». Он уверен, что эксперимент провалится и «лузеры» никуда не полетят. Но пилот-экстремал Миша, научный сотрудник Света (Андоленко), солдат в юбке Саша (Самбурская), красавчик-качок Егор (Тарабукин) и врач-неудачник Стас (Дергачев) готовы обойти профессионалов из команды «А» и покорить космос.
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