Катерина Шпица сыграла в психологическом детективе Тиграна Кеосаяна

«Я была рада поработать с Тиграном Кеосаяном, мы давно собирались сделать совместный проект, и сериал "Актриса" стал удачей для нас обоих. Я всегда оцениваю потенциал проекта именно по сценарию, а увидев этот я не раздумывая согласилась. Жанр проекта очень необычный, надо сказать, что я ни в чём подобном прежде не снималась», – рассказала исполнительница одной из главных ролей Катерина Шпица.
По сюжету психологического триллера, провинциальный следователь по имени Анатолий (Капустин) ведёт дело об убийстве известной актрисы. По роковому совпадению, эта женщина, Евгения Лужина (Шпица), когда-то была его женой. Однако, после нескольких лет брака, уехала в Москву, бросив мужа и маленького сына Артёма. Главному герою нужно не только найти убийцу, но и доказать свою невиновность.
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