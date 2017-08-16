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Катерина Шпица сыграла в психологическом детективе Тиграна Кеосаяна

16 августа
2017 год

Новости кино >>
16 августа 2017
В Подмосковном городе Истра прошли заключительные дни съёмок 8-серийного психологического детектива Тиграна Кеосаяна «Актриса» с Катериной Шпицей и Владимиром Капустиным в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Катерина Шпица сыграла в психологическом детективе Тиграна Кеосаяна
фото: Пресс-служба НТВ

Сценарий к сериалу написала Маргарита Симоньян, а за визуальную составляющую отвечал известный оператор Игорь Клебанов. В актёрском составе – Юрий Стоянов, Владимир Меньшов, Алёна Хмельницкая, Валентин Самохин, Алексей Варущенко, Юрий Тарасов и другие актёры.

«Я была рада поработать с Тиграном Кеосаяном, мы давно собирались сделать совместный проект, и сериал "Актриса" стал удачей для нас обоих. Я всегда оцениваю потенциал проекта именно по сценарию, а увидев этот я не раздумывая согласилась. Жанр проекта очень необычный, надо сказать, что я ни в чём подобном прежде не снималась», – рассказала исполнительница одной из главных ролей Катерина Шпица.

По сюжету психологического триллера, провинциальный следователь по имени Анатолий (Капустин) ведёт дело об убийстве известной актрисы. По роковому совпадению, эта женщина, Евгения Лужина (Шпица), когда-то была его женой. Однако, после нескольких лет брака, уехала в Москву, бросив мужа и маленького сына Артёма. Главному герою нужно не только найти убийцу, но и доказать свою невиновность.
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Катерина Шпица сыграла в психологическом детективе Тиграна Кеосаяна фотографии
Катерина Шпица сыграла в психологическом детективе Тиграна Кеосаяна фотографии
Катерина Шпица сыграла в психологическом детективе Тиграна Кеосаяна фотографии
Катерина Шпица сыграла в психологическом детективе Тиграна Кеосаяна фотографии
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