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Умерла Вера Глаголева

16 августа
2017 год

Новости кино >>
16 августа 2017
Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, об этом агентству РИА Новости сообщила подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

Умерла Вера Глаголева
фото: Продюсерский центр «Хорошо Продакшн»

Новость о том, что Вера Глаголева серьезно больна, еще в мае обеспокоила ее поклонников. Говорили, что актрисе приходится регулярно делать переливание крови, и тогда же она сутки провела в реанимации.

Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве. В кино дебютировала сразу же после окончания школы. В 1974 году сыграла главную роль в фильме «На край света…» режиссера Родиона Нахапетова, у которого затем сыграла еще в нескольких фильмах – «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе». В 1977 году Глаголева сыграла в картине Анатолия Эфроса «В четверг и больше никогда», после чего Эфрос предлагал ей место в своем театре на Малой Бронной, но актриса отказалась. В 1986 году журнал «Советский экран» признал Веру Глаголевой лучшей актрисой СССР за работу в ленте «Выйти замуж за капитана», где она сыграла фотокорреспондента Елену Журавлеву.

В 1990 году Глаголева дебютировала как режиссер, сняв ленту «Сломанный свет» о творческой интеллигенции, живущей на сломе эпох. После этого она сняла еще несколько картин, последней из которых стала экранизация «Месяца в деревне» Ивана Тургенева. В фильме под названием «Две женщины» сыграл актер Рэйф Файнс. Несмотря на болезнь, Глаголева в начале лета 2017-го приступила к съемкам своей новой картины «Глиняная яма». Будет ли завершена картина после смерти режиссера, пока не сообщается.

Прощание с актрисой состоится 19 августа в Доме кино в Москве. О месте похорон актрисы пока не сообщается.
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персоны
Вера ГлаголеваРодион НахапетовРэйф ФайнсАнатолий Эфрос
фильмы
В четверг и больше никогдаВрагиВыйти замуж за капитанаГлиняная ямаДве женщиныНа край света...Не стреляйте в белых лебедейО тебеСломанный свет

фотографии >>
Умерла Вера Глаголева фотографии
Умерла Вера Глаголева фотографии
Умерла Вера Глаголева фотографии
Умерла Вера Глаголева фотографии
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обсуждение >>
№ 12
Ольга Свирина   16.08.2017 - 22:58
Безумно жаль! Упокой, Господи её душу. Все фильмы с ее участием было интересно смотреть именно потому, что она, появляясь в кадре, делала его светлее. Видно, какой искренний, душевный человек, коих... читать далее>>
№ 11
ЕленаЮМ   16.08.2017 - 22:23
Как гром среди ясного неба... Даже не верится до сих пор... Очень жаль. Мир её праху и вечная память. читать далее>>
№ 10
Eugene (Мурманск)   16.08.2017 - 21:52
Даже не верится что она умерла....Чудесная была актриса и режиссёр..Светлая ей память...Соболезнования родным и близким..... читать далее>>
№ 9
helguera (Минск)   16.08.2017 - 21:50
Новость просто обухом по голове. Как жаль:( читать далее>>
№ 8
Olga_light   16.08.2017 - 20:48
Я в шоке! Просто не верится, что Глаголевой больше нет. Для меня так и осталась хрупкой девушкой со стальным стержнем. Соболезную близким Веры. читать далее>>
Всего сообщений: 12
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