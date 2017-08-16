Умерла Вера Глаголева

В 1990 году Глаголева дебютировала как режиссер, сняв ленту «Сломанный свет» о творческой интеллигенции, живущей на сломе эпох. После этого она сняла еще несколько картин, последней из которых стала экранизация «Месяца в деревне» Ивана Тургенева. В фильме под названием «Две женщины» сыграл актер Рэйф Файнс. Несмотря на болезнь, Глаголева в начале лета 2017-го приступила к съемкам своей новой картины «Глиняная яма». Будет ли завершена картина после смерти режиссера, пока не сообщается.
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