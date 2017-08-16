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Джордж Мартин прилетел в Санкт-Петербург

16 августа
2017 год

Новости кино >>
16 августа 2017
Джордж Мартин, автор культовой фэнтези-саги «Песнь льда и пламени», послужившей основой для популярного сериала «Игра престолов», прилетел в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС. В беседе с журналистами, состоявшейся сегодня в Петербургском РИЦ ТАСС, писатель рассказал не только про работу над сериалом, но и о планах на будущее.

Джордж Мартин прилетел в Санкт-Петербург
фото: Александр Демьянчук

В частности, Мартин поведал о том, почему всё-таки убил Неда Старка: «Когда герой в опасности, я хочу, чтобы читатель испытывал настоящий ужас, страх, боялся, что он может не выбраться. Я думаю, единственный путь – это убить внезапно кого-нибудь важного. Тогда они знают, что это реально, что в книге может произойти что угодно... Поэтому я убил Неда Старка. Его смерть была запланирована с первых страниц, чтобы его дети могли выйти на первый план».

Но, тем не менее, писатель искренне сопереживает актёрам «Игры престолов»: «Никогда не было мыслей сожалеть о судьбе того или иного персонажа, вполне доволен их судьбой. Когда начались съёмки сериала, когда ты приходишь на площадку, встречаешься с актёрами, возникают личные привязанности... И ты подходишь, жмёшь руку прекрасному молодому человеку, он радуется, а ты понимаешь: "Я жестоко убью тебя через пару месяцев". И на этом моменте определённая доля вины прокрадываетя в душу писателя... Все книги были написаны до того, как начались съёмки сериала, поэтому никакой возможности что-либо изменить нет. Все личные моменты никак не влияли на работу».

Джордж Мартин прилетел в Санкт-Петербург
фото: 47news.ru

По словам Мартина, новый сериал, который канал HBO планирует снять по миру Вестероса, не будет связан с «Повестью о Дунке и Эгге», работу над которым писатель намерен продолжить. Кроме того, он пишет двухтомник о династии Таргариенов «Кровь и пламя», первый том которого должен выйти в следующем году. Это будет историческая монография о мире, который никогда не существовал.

Пребывание Джорджа Мартина в Санкт-Петербурге не ограничилось лишь пресс-конференцией. Вчера он посетил Выборгский замок, а сегодня встретится с читателями. Кроме того, у него запланировано участие в ассамблее, посвящённой фантастической литературе, которая состоится в Рощино.
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