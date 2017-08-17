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Российские картины «Аритмия» и «Нелюбовь» покажут на кинофестивале в Торонто

17 августа
2017 год

Новости кино >>
17 августа 2017
Медицинская драма «Аритмия» режиссёра Бориса Хлебникова и семейная драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева будут показаны на кинофестивале в Торонто. Об этом сообщается на официальном сайте международного киносмотра.

Российские картины «Аритмия» и «Нелюбовь» покажут на кинофестивале в Торонто

«Аритмию» покажут в рамках программы «Современное мировое кино». Канадская премьера ленты «Нелюбовь» пройдёт в рамках программы «Мастера».

Киносмотр пройдет в период с 7 по 17 сентября. На сегодняшний день в расписании указано 48 картин, из них 23 мировые премьеры.

Напомним, что ранее фильм Бориса Хлебникова уже успел побывать в конкурсах фестиваля в Карловых Варах, на «Кинотавре», на фестивале «Окно в Европу», на всех трёх лента была отмечена призами. Андрей Звягинцев за «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского кинофестиваля, а также гран-при кинофестиваля в Мюнхене.
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Российские картины «Аритмия» и «Нелюбовь» покажут на кинофестивале в Торонто фотографии
Российские картины «Аритмия» и «Нелюбовь» покажут на кинофестивале в Торонто фотографии
Российские картины «Аритмия» и «Нелюбовь» покажут на кинофестивале в Торонто фотографии
Российские картины «Аритмия» и «Нелюбовь» покажут на кинофестивале в Торонто фотографии
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