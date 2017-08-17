Российские картины «Аритмия» и «Нелюбовь» покажут на кинофестивале в Торонто

Медицинская драма «Аритмия»
режиссёра Бориса Хлебникова
и семейная драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
будут показаны на кинофестивале в Торонто. Об этом сообщается на официальном сайте международного киносмотра.
«Аритмию» покажут в рамках программы «Современное мировое кино». Канадская премьера ленты «Нелюбовь» пройдёт в рамках программы «Мастера».
Киносмотр пройдет в период с 7 по 17 сентября. На сегодняшний день в расписании указано 48 картин, из них 23 мировые премьеры.
Напомним, что ранее фильм Бориса Хлебникова уже успел побывать в конкурсах фестиваля в Карловых Варах, на «Кинотавре», на фестивале «Окно в Европу», на всех трёх лента была отмечена призами. Андрей Звягинцев за «Нелюбовь» получил приз жюри
Каннского кинофестиваля, а также гран-при
кинофестиваля в Мюнхене.
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