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Хеллбою нашли подружку

17 августа
2017 год

Новости кино >>
17 августа 2017
Работа над перезапуском франшизы «Хеллбой» кипит: актёрский состав фильм регулярно пополняется. Роль подружки главного героя исполнит актриса Саша Лэйн - звезда трёхчасового роуд-муви о жизни американских подростков «Американская милашка», сообщает The Hollywood Reporter.

Хеллбою нашли подружку

21-летняя актриса воплотит образ Элис Монахан - ирландку, похищенную феями для того, чтоб стать одной из них. По комиксам, Хеллбой спас несостоявшуюся Динь-Динь из плена. Из-за того, что девушка какое-то время провела у этих существ, она получила сверхъестественные способности. С возрастом связь героини с волшебным миром становилась всё более тесной.

Съёмки планируется начать в сентябре. На главные роли утверждены Дэвид Харбор и Йэн МакШейн — первый сыграет Хеллбоя, а второй — профессора Брума. Премьера намечена на 2018 год.
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