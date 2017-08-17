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Дэниэл Крэйг вернётся к роли Джеймса Бонда

17 августа
2017 год

Новости кино >>
17 августа 2017
Британский актер Дэниэл Крэйг в эфире программы «The Late Show» подтвердил, что вернётся к роли Джеймса Бонда.

Дэниэл Крэйг вернётся к роли Джеймса Бонда

Крэйг рассказала ведущему Стивену Кольберу, что в последнее время люди всё чаще и чаще спрашиваются его о том, снимется ли он в 25-м фильме про супершпиона. В эфире американского шоу на вопрос ведущего: «Вернётесь ли вы к роли Джеймса Бонда?», Крэйг ответил положительно. 49-летний актёр также добавил, что роль в 25-ом фильме точно станет финальной ролью Бонда в его карьере.

Напомним, что Крэйг довольно часто меняет своё решения по поводу съёмок в картине. Ранее сообщалось, что британец уже утверждён на роль в продолжении, а до этого Крэйг сказал, что скорее совершит суицид, чем снимется в очередной картине о Бонде.
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Дэниэл Крэйг вернётся к роли Джеймса Бонда фотографии
Дэниэл Крэйг вернётся к роли Джеймса Бонда фотографии
Дэниэл Крэйг вернётся к роли Джеймса Бонда фотографии
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