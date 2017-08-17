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Стартовали съёмки нового сериала для Первого канала «Я жив...»

17 августа
2017 год

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17 августа 2017
Стартовали съёмки нового политического триллера «Я жив…», производством сериала для Первого канала занимается «Киностудия КИТ». Новость сообщает пресс-служба кинокомпании.

Стартовали съёмки нового сериала для Первого канала «Я жив...»

По сюжету, опытный контрразведчик Георгий Чадаев планирует остепениться и перейти на менее опасную работу, так как его отношения с женой уже трещат по швам. С отставкой приходится повременить: Чадаеву поручают задание государственной важности. Бывший сотрудник западных спецслужб Эрнест Айсден похитил сверхсекретные данные, способные скомпрометировать целые державы, и теперь летит транзитом через Москву. На «предателя» открыта настоящая охота, а Чадаеву придется спасти Айсдена и сыграть с ним в опасную игру, ставка в которой – не только его собственная жизнь и жизнь его семьи, но и судьба всей страны.

Роли в сериале исполняют Сергей Губанов, Один Ланд Байрон, Ольга Лерман, Ольга Тумайкина, Даша Басаргин и многие другие. Режиссёром выступил Анарио Мамедов (сериал «Академия»). Дата ТВ-премьеры сериала «Я жив…» пока не уточняется.
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Один Ланд БайронСергей ГубановОльга ЛерманОльга Тумайкина

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Стартовали съёмки нового сериала для Первого канала «Я жив...» фотографии
Стартовали съёмки нового сериала для Первого канала «Я жив...» фотографии
Стартовали съёмки нового сериала для Первого канала «Я жив...» фотографии
Стартовали съёмки нового сериала для Первого канала «Я жив...» фотографии
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