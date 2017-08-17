Стартовали съёмки нового сериала для Первого канала «Я жив...»

Стартовали съёмки нового политического триллера «Я жив…», производством сериала для Первого канала занимается «Киностудия КИТ». Новость сообщает пресс-служба кинокомпании.
По сюжету, опытный контрразведчик Георгий Чадаев планирует остепениться и перейти на менее опасную работу, так как его отношения с женой уже трещат по швам. С отставкой приходится повременить: Чадаеву поручают задание государственной важности. Бывший сотрудник западных спецслужб Эрнест Айсден похитил сверхсекретные данные, способные скомпрометировать целые державы, и теперь летит транзитом через Москву. На «предателя» открыта настоящая охота, а Чадаеву придется спасти Айсдена и сыграть с ним в опасную игру, ставка в которой – не только его собственная жизнь и жизнь его семьи, но и судьба всей страны.
Роли в сериале исполняют Сергей Губанов
, Один Ланд Байрон
, Ольга Лерман
, Ольга Тумайкина
, Даша Басаргин
и многие другие. Режиссёром выступил Анарио Мамедов
(сериал «Академия»
). Дата ТВ-премьеры сериала «Я жив…» пока не уточняется.
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