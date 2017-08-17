Кейт Бланшетт может сыграть в экранизации готического романа ужасов

Кейт Бланшетт
ведёт переговоры с продюсерами экранизации готического романа ужасов «Дом со спрятанными часами», сообщает The Hollywood Reporter.
48-летнюю актрису приглашают на одну из ролей в новом проекте студий Amblin Entertainment и Mythology Entertainment. Книга 1973 года является частью детской литературной серии американского писателя Джона Беллэрса. Ранее на участие в фильме подписался Джек Блэк
. Режиссёром назначен Элай Рот
.
События в романе происходят в вымышленном городе в 1940-50-х годах, где все люди так или иначе связаны с магией. Главный герой — мальчик Льюис Барнавельт, мечтает жить в доме, полном потайных комнат и магических мест, как у настоящего волшебника, дядюшки Джонатана. После печальных обстоятельств мечта мальчика частично осуществляется: осиротевший Льюис переезжает в Новую Зеведею в штате Мичиган, чтобы жить там вместе со своим загадочным дядей, который оказывается довольно посредственным магом. Зато посредству с ним живёт по-настоящему могущественная добрая ведьма. Дом Джонатана в прошлом принадлежал злодейской парочке Айзеку и Селенне Изард, посвятившим всю свою жизнь чёрной магии. Они сговорились устроить конец света, и перед смертью Айзек смастерил особенные часы, которые спрятал где-то в стенах дома. Часы ходят до сих пор, подвергая мир опасности. Каждую ночь Льюис и дядя Джонатан слышат их зловещее тиканье. Айзек не успел завершить свой замысел, но зловещий дух его возлюбленной после освобождение готов закончить тёмное дело и устроить апокалипсис.
Сроки работы над фантастической лентой пока не сообщаются.
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