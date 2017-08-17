Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кейт Бланшетт может сыграть в экранизации готического романа ужасов

17 августа
2017 год

Новости кино >>
17 августа 2017
Кейт Бланшетт ведёт переговоры с продюсерами экранизации готического романа ужасов «Дом со спрятанными часами», сообщает The Hollywood Reporter.

Кейт Бланшетт может сыграть в экранизации готического романа ужасов

48-летнюю актрису приглашают на одну из ролей в новом проекте студий Amblin Entertainment и Mythology Entertainment. Книга 1973 года является частью детской литературной серии американского писателя Джона Беллэрса. Ранее на участие в фильме подписался Джек Блэк. Режиссёром назначен Элай Рот.

События в романе происходят в вымышленном городе в 1940-50-х годах, где все люди так или иначе связаны с магией. Главный герой — мальчик Льюис Барнавельт, мечтает жить в доме, полном потайных комнат и магических мест, как у настоящего волшебника, дядюшки Джонатана. После печальных обстоятельств мечта мальчика частично осуществляется: осиротевший Льюис переезжает в Новую Зеведею в штате Мичиган, чтобы жить там вместе со своим загадочным дядей, который оказывается довольно посредственным магом. Зато посредству с ним живёт по-настоящему могущественная добрая ведьма. Дом Джонатана в прошлом принадлежал злодейской парочке Айзеку и Селенне Изард, посвятившим всю свою жизнь чёрной магии. Они сговорились устроить конец света, и перед смертью Айзек смастерил особенные часы, которые спрятал где-то в стенах дома. Часы ходят до сих пор, подвергая мир опасности. Каждую ночь Льюис и дядя Джонатан слышат их зловещее тиканье. Айзек не успел завершить свой замысел, но зловещий дух его возлюбленной после освобождение готов закончить тёмное дело и устроить апокалипсис.

Сроки работы над фантастической лентой пока не сообщаются.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сандра Буллок, Кейт Бланшетт и Сара Полсон прокатились в вагоне метро
Кейт Бланшетт выступила с номером в легендарном гей-баре
Поиск по меткам
Хоррор
персоны
Кейт БланшеттДжек БлэкЭлай Рот

фотографии >>
Кейт Бланшетт может сыграть в экранизации готического романа ужасов фотографии
Кейт Бланшетт может сыграть в экранизации готического романа ужасов фотографии
Кейт Бланшетт может сыграть в экранизации готического романа ужасов фотографии
Кейт Бланшетт может сыграть в экранизации готического романа ужасов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Глаголева
16 августа умерла актриса Вера Глаголева.
Кира Головко
16 августа ушла из жизни актриса Кира Головко.
Николай Бутрехин
14 августа скончался актер Николай Бутрехин.
Кирилл Витько
13 августа скоропостижно скончался актёр, режиссёр Кирилл Витько.
Мардан Фейзуллаев
13 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Мардан Фейзуллаев.
Виктор Смирнов
12 августа ушёл из жизни актёр Виктор Смирнов.

День рождения >>

Роман Богданов
Ирина Бунина
Николай Губенко
Олег Гущин
Ренат Давлетьяров
Николай Добрынин
Никита Емшанов
Муслим Магомаев
Юлия Молчанова
Олег Табаков
Роберт Де Ниро
Мишель Кретон
Морин О'Хара
Шон Пенн
Малгожата Потоцка
Томер Сислей
Людвик Фрицше
все родившиеся 17 августа >>

Афиша кино >>

Бабушка лёгкого поведения
комедия
Россия, 2017
Графомафия
комедия
Россия, 2017
Клятва
психологический триллер
Исландия, 2016
Над глубиной: Хроника выживания
драма, триллер
Австралия, США, 2017
Призраки Исмаэля
драма
Франция, 2017
Сусана, ты меня убиваешь
драма, комедия
Канада, Мексика, 2016
Телохранитель киллера
боевик, комедия
США, 2017
Эмоджи фильм
комедия, приключения
США, 2017
Валериан и город тысячи планет
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, 2017
Чудеса в Париже
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, 2016
Жених на двоих
комедия, мелодрама
Франция, 2017
Люмьеры!
исторический фильм
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью