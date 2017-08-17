Дженнифер Энистон предстоит вернуть юность

Дженнифер Энистон
ведёт переговоры о съёмках в новой комедии, сообщает Variety.
Продюсированием картины будет заниматься студия STXfilms. У фильма пока нет даже названия, но известно, что это будет комедия исключительно для взрослой аудитории: - с возрастным рейтингом R (не рекомендуется лицам, не достигших 17-летнего возраста).
Речь в ленте пойдёт о чрезвычайно занятых и заработавшихся семейных парах из пригорода, которые ностальгируют по своей бурной юности и пытаются вернуть давно забытые чувства.
Сценаристом и режиссёром фильма выступает Софи Гудхарт
, известная пока только по картине «Мой слепой брат». Энистон с продюсерами находится в заключительной стадии переговоров, официально участие актрисы пока не подтверждается.
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