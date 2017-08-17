Названы самые высокооплачиваемые актрисы 2017 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2017 года. Список был опубликован 16 августа на сайте издания.
Первую строчку рейтинга заняла 28-летняя Эмма Стоун
, заработавшая за год 26 миллионов долларов. Напонмим, что в этом году актриса также получила премию «Оскар» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд»
.
Серебро рейтинга у Дженнифер Энистон
с доходом в 25,5 миллиона. Актриса не часто мелькает на больших экранах, а большую часть её заработка составляют гонорары за рекламу компаний Emirates, Smartwater и Aveeno.
Тройку замыкает Дженнифер Лоуренс
с 24 миллионами долларов дохода, которая занимается продвижением марки Dior.
В первую десятку также попали Мелисса Маккарти
, Мила Кунис
, Эмма Уотсон
, Шарлиз Терон
, Эми Адамс
, Кейт Бланшетт
и Джулия Робертс
.
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