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Названы самые высокооплачиваемые актрисы 2017 года

17 августа
2017 год

Новости кино >>
17 августа 2017
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2017 года. Список был опубликован 16 августа на сайте издания.

Названы самые высокооплачиваемые актрисы 2017 года

Первую строчку рейтинга заняла 28-летняя Эмма Стоун, заработавшая за год 26 миллионов долларов. Напонмим, что в этом году актриса также получила премию «Оскар» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд».

Серебро рейтинга у Дженнифер Энистон с доходом в 25,5 миллиона. Актриса не часто мелькает на больших экранах, а большую часть её заработка составляют гонорары за рекламу компаний Emirates, Smartwater и Aveeno.

Названы самые высокооплачиваемые актрисы 2017 года

Тройку замыкает Дженнифер Лоуренс с 24 миллионами долларов дохода, которая занимается продвижением марки Dior.

В первую десятку также попали Мелисса Маккарти, Мила Кунис, Эмма Уотсон, Шарлиз Терон, Эми Адамс, Кейт Бланшетт и Джулия Робертс.
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Названы самые высокооплачиваемые актрисы 2017 года фотографии
Названы самые высокооплачиваемые актрисы 2017 года фотографии
Названы самые высокооплачиваемые актрисы 2017 года фотографии
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