Антон Шагин играет Подкидыша в новом ретро-детективе Первого канала

ревью

Цензура на Фантассамблее в Санкт-Петербурге

Артем Ткаченко не отстает от Равшаны Курковой

«Нелюбовь» Звягинцева планируют выдвинуть на «Оскар» от России

«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила

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Томá Стоппарда: От Джерома и Набокова до Шекспира и Толстого

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