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Антон Шагин играет Подкидыша в новом ретро-детективе Первого канала

18 августа
2017 год

Новости кино >>
18 августа 2017
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки многосерийного фильма «Подкидыш», сообщает пресс-служба инокомпании «Амедиа Продакшн».

Антон Шагин играет Подкидыша в новом ретро-детективе Первого канала

Действие картины разворачивается в 1926 году, в разгар НЭПа. Новгородский жулик Подкидыш, убегая от местных бандитов, попадает в Ленинград. Сотрудники милиции по ошибке принимают его за известного сыщика, которого недавно назначили начальником отдела УГРО. Подкидыш планирует незаметно исчезнуть, но, узнав, что в городе есть большой склад дорогих улик и экспроприированных вещей, решает не торопиться. Ограбить помещение, имея на руках удостоверение милиционера, довольно легко, и преступник продумывает новый план.

Роль провинциального жулика по кличке Подкидыш исполняет Антон Шагин. Майора рабоче-крестьянской милиции Субботу играет Тимофей Трибунцев. В фильме принимают участие Аглая Тарасова, Сергей Барковский, Семён Шкаликов, Николай Шрайбер и другие. Режиссёром-постановщиком стал Антон Борматов, автор картин «Кости», «Околофутбола».

Многосерийный фильм «Подкидыш» выйдет в эфире Первого канала.
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Тимофей ТрибунцевАнтон Шагин

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Антон Шагин играет Подкидыша в новом ретро-детективе Первого канала фотографии
Антон Шагин играет Подкидыша в новом ретро-детективе Первого канала фотографии
Антон Шагин играет Подкидыша в новом ретро-детективе Первого канала фотографии
Антон Шагин играет Подкидыша в новом ретро-детективе Первого канала фотографии
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