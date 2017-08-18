Антон Шагин играет Подкидыша в новом ретро-детективе Первого канала

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки многосерийного фильма «Подкидыш», сообщает пресс-служба инокомпании «Амедиа Продакшн».
Действие картины разворачивается в 1926 году, в разгар НЭПа. Новгородский жулик Подкидыш, убегая от местных бандитов, попадает в Ленинград. Сотрудники милиции по ошибке принимают его за известного сыщика, которого недавно назначили начальником отдела УГРО. Подкидыш планирует незаметно исчезнуть, но, узнав, что в городе есть большой склад дорогих улик и экспроприированных вещей, решает не торопиться. Ограбить помещение, имея на руках удостоверение милиционера, довольно легко, и преступник продумывает новый план.
Роль провинциального жулика по кличке Подкидыш исполняет Антон Шагин
. Майора рабоче-крестьянской милиции Субботу играет Тимофей Трибунцев. В фильме принимают участие Аглая Тарасова
, Сергей Барковский
, Семён Шкаликов
, Николай Шрайбер
и другие. Режиссёром-постановщиком стал Антон Борматов
, автор картин «Кости»
, «Околофутбола»
.
Многосерийный фильм «Подкидыш» выйдет в эфире Первого канала.
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