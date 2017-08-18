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Оби-Ван Кеноби получит собственный фильм

18 августа
2017 год

Новости кино >>
18 августа 2017
Студия Lucasfilm планирует снять фильм про джедая Оби-Ван Кеноби - ключевого персонажа киносаги «Звёздные войны», сообщает The Hollywood Reporter.

Оби-Ван Кеноби получит собственный фильм

Сейчас продюсеры ведут переговоры с режиссёром Стивеном Долдри («Часы», «Билли Эллиот»). Работа над сценарием ленты еще не началась. Если Долдри согласится занять режиссёрское кресло, то именно он займется разработкой проекта и будет участвовать в написании сценария совместно с Lucasfilm.

Кастинг актёров для нового фильма стартует позднее.

Оби-Ван Кеноби — мастер-джедай, который обучал Энакина Скайуокера и его сына Люка. В оригинальной трилогии «Звёздных войн» персонажа сыграл актер Алек Гиннесс, а в трилогии приквелов роль молодого Кеноби исполнил Эван Макгрегор.
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Оби-Ван Кеноби получит собственный фильм фотографии
Оби-Ван Кеноби получит собственный фильм фотографии
Оби-Ван Кеноби получит собственный фильм фотографии
Оби-Ван Кеноби получит собственный фильм фотографии
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