Оби-Ван Кеноби получит собственный фильм

Студия Lucasfilm планирует снять фильм про джедая Оби-Ван Кеноби - ключевого персонажа киносаги «Звёздные войны»
, сообщает The Hollywood Reporter.
Сейчас продюсеры ведут переговоры с режиссёром Стивеном Долдри
(«Часы»
, «Билли Эллиот»
). Работа над сценарием ленты еще не началась. Если Долдри согласится занять режиссёрское кресло, то именно он займется разработкой проекта и будет участвовать в написании сценария совместно с Lucasfilm.
Кастинг актёров для нового фильма стартует позднее.
Оби-Ван Кеноби — мастер-джедай, который обучал Энакина Скайуокера и его сына Люка. В оригинальной трилогии «Звёздных войн» персонажа сыграл актер Алек Гиннесс
, а в трилогии приквелов роль молодого Кеноби исполнил Эван Макгрегор
.
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