«Нелюбовь» Звягинцева планируют выдвинуть на «Оскар» от России

Создатели драмы «Нелюбовь»
собираются выдвигать ленту на «Оскар» от России, передаёт Интерфакс, ссылаясь на слова продюсера ленты Александра Роднянского
.
«Сразу оговорюсь, что речь идет не о выборе лучшего российского фильма, что невозможно, уж слишком субъективны критерии выбора. Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии. Именно поэтому мы будем выдвигать фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и уверены, что у него есть шансы в борьбе за "Оскар". По опыту могу сказать, - я имел отношение к трём фильмам, добившимся номинации на эту награду, - что ключевыми элементами успешной конкуренции являются четыре фактора, отсутствие которых существенно ослабляет позиции»
, - сообщил Роднянский.
Продюсер пояснил, что одним из таких факторов является участие и награды фильма на одном из четырех ключевых международных кинофестивалях - Каннском, Венецианском, Берлинском и американском Сандэнсе. Фильм «Нелюбовь» на прошедшем юбилейном 70-м Каннском кинофестивале был удостоен приза жюри
.
Роднянский отметил, что для Академии также имеет значение реакция международной прессы, и добавил, что количество рецензий, статей о фильме Звягинцева и высоких оценок в ключевой мировой прессе исчисляется десятками.
Третий фактор успеха в гонке за заветной статуэткой - это репутация режиссёра, его международная известность. «Андрей Звягинцев сегодня, пожалуй, входит в десятку самых известных кинорежиссеров мира, его предыдущий фильм "Левиафан" - обладатель приза в Каннах, "Золотого глобуса" и номинации на "Оскар", но главное - все пять фильмов Звягинцева были отмечены призами главных мировых фестивалей и показаны в десятках стран»
, - напомнил продюсер.
Четвёртым важным фактором является наличие американского дистрибьютора у фильма. Права на прокат «Нелюбви» в США и Канаде купила одна из самых влиятельных международных компаний, лидер проката независимого и иностранного кино в США - Sony Pictures Classics.
Напомним, что ранее также стало известно
, что на премию от России будут двигать фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»
. Лента выйдет в российский прокат раньше, чтобы принять участие в оскаровской гонке.
Кроме того, фильмы «Нелюбовь» и «Аритмия» покажут
на Международном кинофестивале в Торонто.
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