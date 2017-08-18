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«Нелюбовь» Звягинцева планируют выдвинуть на «Оскар» от России

18 августа
2017 год

Новости кино >>
18 августа 2017
Создатели драмы «Нелюбовь» собираются выдвигать ленту на «Оскар» от России, передаёт Интерфакс, ссылаясь на слова продюсера ленты Александра Роднянского.

«Нелюбовь» Звягинцева планируют выдвинуть на «Оскар» от России

«Сразу оговорюсь, что речь идет не о выборе лучшего российского фильма, что невозможно, уж слишком субъективны критерии выбора. Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии. Именно поэтому мы будем выдвигать фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и уверены, что у него есть шансы в борьбе за "Оскар". По опыту могу сказать, - я имел отношение к трём фильмам, добившимся номинации на эту награду, - что ключевыми элементами успешной конкуренции являются четыре фактора, отсутствие которых существенно ослабляет позиции», - сообщил Роднянский.

Продюсер пояснил, что одним из таких факторов является участие и награды фильма на одном из четырех ключевых международных кинофестивалях - Каннском, Венецианском, Берлинском и американском Сандэнсе. Фильм «Нелюбовь» на прошедшем юбилейном 70-м Каннском кинофестивале был удостоен приза жюри.

Роднянский отметил, что для Академии также имеет значение реакция международной прессы, и добавил, что количество рецензий, статей о фильме Звягинцева и высоких оценок в ключевой мировой прессе исчисляется десятками.

«Нелюбовь» Звягинцева планируют выдвинуть на «Оскар» от России

Третий фактор успеха в гонке за заветной статуэткой - это репутация режиссёра, его международная известность. «Андрей Звягинцев сегодня, пожалуй, входит в десятку самых известных кинорежиссеров мира, его предыдущий фильм "Левиафан" - обладатель приза в Каннах, "Золотого глобуса" и номинации на "Оскар", но главное - все пять фильмов Звягинцева были отмечены призами главных мировых фестивалей и показаны в десятках стран», - напомнил продюсер.

Четвёртым важным фактором является наличие американского дистрибьютора у фильма. Права на прокат «Нелюбви» в США и Канаде купила одна из самых влиятельных международных компаний, лидер проката независимого и иностранного кино в США - Sony Pictures Classics.

Напомним, что ранее также стало известно, что на премию от России будут двигать фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Лента выйдет в российский прокат раньше, чтобы принять участие в оскаровской гонке.

«Нелюбовь» Звягинцева планируют выдвинуть на «Оскар» от России

Кроме того, фильмы «Нелюбовь» и «Аритмия» покажут на Международном кинофестивале в Торонто.
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