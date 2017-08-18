ТВ3 даст возможность пользователям «ВКонтакте» снять свои сериалы

ТВ-3 и «ВКонтакте» запустят телепроект «Чемпионат России по сериалам», который одновременно станет вторым сезоном проекта «Быть или не быть». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Цель шоу - открытие возможностей для поиска новых талантов. Новым информационным партнёром проекта стала социальная сеть «ВКонтакте».
«Запущенный этой весной телепроект "Быть или не быть" показал, что мы попали в самую точку: он получил большой резонанс в индустрии. Мы впервые позволили зрителям самим решать, что они хотят видеть на экране. Теперь мы идём ещё дальше и даём зрителю возможность самому создать контент для канала. Уверен, что в нашей огромной стране есть много людей с горящими глазами, которые не знаю, как пробиться со своими идеями наверх. Даже победа на фестивале сегодня не гарантирует авторам фильмов внимание коллег и аудитории. Мы бы хотели, чтобы все, кто интересуется кино и телевидением, имели возможность реализовать себя»
, - говорит Валерий Фёдорович, генеральный директор ТВ-3.
Принять участие в проекте сможет любой желающий: для этого достаточно выложить «ВКонтакте» с хэштегом #СнимуПилот авторский видеоматериал любой протяженности и в любом качестве. Участвовать может как один человек, так и целая команда создателей. Заявки будут приниматься до 16 октября. Голосование за них будет проводиться в специально созданном в соцсети сообществе «Чемпионат России по сериалам». Оно определит 25 проектов-финалистов, и их авторы вступят в борьбу за право реализации своего проекта. За этой борьбой и будут следить зрители телешоу «Быть или не быть 2», которое должно стартовать на ТВ-3 в декабре.
Выбирать лучших будут эксперты. В составе жюри телешоу заявлены продюсеры Валерий Тодоровский
и Игорь Толстунов
, режиссёры Жора Крыжовников
, Анна Меликян
, Борис Хлебников
, Александр Котт
, Пётр Буслов
, актёры Александр Петров
, Мария Шалаева
, Ирина Горбачёва
и Кирилл Плетнёв
. Проекты победителей должны будут появиться в эфире ТВ-3 в 2018 году.
Отметим, что в первом сезоне шоу «Быть или не быть» было представлено пять пилотом сериалов, один из которых получил одобрение зрителей, - проект «Детки» Нигины Сайфуллаевой
. Его судьба
на ТВ всё ещё неизвестна.
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