Дориан Грей в новой экранизации станет женщиной

Певица Энни Кларк, выступающая под псевдонимом St. Vincent, станет режисёром новой экранизации романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», сообщает Variety.
По задумке Кларк заглавный герой в фильме будет женщиной. Кто сыграет эту роль, пока неизвестно. Сценарий напишет Дэвид Бирке
, работавший над картинами «Она»
и «13 грехов»
. Производством ленты займется кинокомпания Lionsgate.
Экранизация станет второй работой Энни Кларк в кино: ранее на фестивале «Санденс-2017» она представила короткометражку «Вечеринка по случаю дня рождения».
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