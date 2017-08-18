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Дориан Грей в новой экранизации станет женщиной

18 августа
2017 год

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18 августа 2017
Певица Энни Кларк, выступающая под псевдонимом St. Vincent, станет режисёром новой экранизации романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», сообщает Variety.

Дориан Грей в новой экранизации станет женщиной

По задумке Кларк заглавный герой в фильме будет женщиной. Кто сыграет эту роль, пока неизвестно. Сценарий напишет Дэвид Бирке, работавший над картинами «Она» и «13 грехов». Производством ленты займется кинокомпания Lionsgate.

Экранизация станет второй работой Энни Кларк в кино: ранее на фестивале «Санденс-2017» она представила короткометражку «Вечеринка по случаю дня рождения».
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Дориан Грей в новой экранизации станет женщиной фотографии
Дориан Грей в новой экранизации станет женщиной фотографии
Дориан Грей в новой экранизации станет женщиной фотографии
Дориан Грей в новой экранизации станет женщиной фотографии
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