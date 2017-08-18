Минкульт выделит субсидии на производство национальных фильмов

Минкультуры России выпустил приказ «Об утверждении порядка отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов». Об это сообщается на официальном сайте ведомства.
Департамент кинематографии начинает отбор организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов. С 17 августа 2017 года объявляется сбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета. В игровом кино принимаются докудрамы, рассказывающие о военачальниках, государственных и партийных деятелях, чьи судьбы стали отражением эпохи. Таким образом, военных драм в российском кинематографе станет ещё больше.
Порядок отбора организаций кинематографии можно найти на официальном сайте
Минкультуры России.
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