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Минкульт выделит субсидии на производство национальных фильмов

18 августа
2017 год

Новости кино >>
18 августа 2017
Минкультуры России выпустил приказ «Об утверждении порядка отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов». Об это сообщается на официальном сайте ведомства.

Минкульт выделит субсидии на производство национальных фильмов

Департамент кинематографии начинает отбор организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов. С 17 августа 2017 года объявляется сбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета. В игровом кино принимаются докудрамы, рассказывающие о военачальниках, государственных и партийных деятелях, чьи судьбы стали отражением эпохи. Таким образом, военных драм в российском кинематографе станет ещё больше.

Порядок отбора организаций кинематографии можно найти на официальном сайте Минкультуры России.
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Минкульт выделит субсидии на производство национальных фильмов фотографии
Минкульт выделит субсидии на производство национальных фильмов фотографии
Минкульт выделит субсидии на производство национальных фильмов фотографии
Минкульт выделит субсидии на производство национальных фильмов фотографии
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