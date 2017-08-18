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Алексей Серебряков в роли доктора Хауса

18 августа
2017 год

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18 августа 2017
На YouTube обнародован первый трейлер сериала «Доктор Рихтер» — российского ремейка культового американского сериала «Доктор Хаус».



В адаптации циничного и талантливого врача сыграл Алексей Серебряков, в оригинальной версии образ главного героя блистательно воплотил Хью Лори. Роль начальницы Хауса досталась Анне Михалковой, её в американском шоу играла Лиза Эдельштейн.

«Доктор Рихтер» — это медицинская драма с элементами детектива. Действие сериала разворачивается в городской клинической больнице №100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением Андрей Александрович Рихтер вместе с командой расследует сложные медицинские случаи — те, с которыми не справились другие врачи. Рихтера интересуют только сложные случаи, а рутинной работой и скучными пациентами он заниматься не собирается. Замкнутый и циничный врач частенько раздражает и пациентов, и коллег.

Премьера телепроекта состоится уже осенью на канале «Россия».
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Алексей Серебряков в роли доктора Хауса фотографии
Алексей Серебряков в роли доктора Хауса фотографии
Алексей Серебряков в роли доктора Хауса фотографии
Алексей Серебряков в роли доктора Хауса фотографии
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№ 1
Tanu6ka   18.08.2017 - 17:22
Я лучше буду смотреть "Доктор Хаус" с Хью Лори, чем доктор Рихтер в исполнении Серебрякова. читать далее>>
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