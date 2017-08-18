Алексей Серебряков в роли доктора Хауса

«Доктор Рихтер» — это медицинская драма с элементами детектива. Действие сериала разворачивается в городской клинической больнице №100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением Андрей Александрович Рихтер вместе с командой расследует сложные медицинские случаи — те, с которыми не справились другие врачи. Рихтера интересуют только сложные случаи, а рутинной работой и скучными пациентами он заниматься не собирается. Замкнутый и циничный врач частенько раздражает и пациентов, и коллег.
Премьера телепроекта состоится уже осенью на канале «Россия».
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