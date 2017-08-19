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Уфимцам покажут кино об электронной музыке

19 августа
2017 год

Новости кино >>
19 августа 2017
С 20 по 24 сентября в кинотеатре «Родина» впервые в Уфе пройдёт фестиваль кино об электронной музыке EMFF. В программу смотра вошли документальные и художественные картины о музыкантах, повлиявших на развитие данного жанра, и людях, сформировавших новую культуру, сообщает пресс-служба фестиваля.



В частности, уфимцам покажут независимый документальный фильм Роберта Фантинатто I dream of wires, посвящённый истории, гибели и возрождении модульного синтезатора. В российско-латвийской «Эпохе танцев», снятой рижским документалистом Виктором Будой, рассказывается о зарождении нового танцевального явления и расцвете рейв-движения в Прибалтике и СССР. Сюрреалистический чёрно-белый фильм «Легенда о Каспаре Хаузере» в жанре техно-притчи итальянского режиссёра Дэвида Манули с Винсентом Галло в одной из ролей – это современная интерпретация о загадочном найдёныше.

Sonica sequence Петера Линдгрена представляет собой фильм о коммуникации на основе музыки, способной преодолеть языковые барьеры и объединить чувства слушателей: шведский музыкант и композитор Лиза Нордстрём путешествует по разным уголкам света со своими электронными инструментами, чтобы в неожиданных местах устраивать импровизированные сессии с людьми из разных культур. И, наконец, из документальной ленты «Я – Гагарин» Ольги Дарфи зрители узнают подробности о первой танцевальной вечеринке, перевернувшей ночную жизнь страны, – речь про рейв в московском павильоне «Космос» на ВДНХ 14 декабря 1991 года, сквот «Танцпол» на Фонтанке 145 В Санкт-Петербурге, клуб и журнал «Птюч».

Билеты на показы можно приобрести на официальном сайте фестиваля.
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Винсент ГаллоОльга Дарфи (Пигалева)
фильмы
Эпоха танцев

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№ 1
Внучка   19.08.2017 - 14:59
Что за дурацкий заголовок - "уфимчанам"? Да будет известно автору материала, что жителей Уфы называют уфимцами. читать далее>>
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