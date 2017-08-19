«Анна-детективъ» и Александра Никифорова поборются за звание лучших в Южной Корее

На официальном сайте 12-й международной премии Seoul International Drama Awards
появилось сообщение о том, что «Анна-детективъ»
поборется за два приза данной престижной награды.
Популярный российский мистический детектив вошёл в шорт-лист номинации «Лучший драматический сериал» вместе с семью другими сериалами со всего мира, от Турции и ОАЭ до Бразилии и Колумбии. Кроме того, в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» представлена исполнительница главной роли Александра Никифорова
. Её единственной конкуренткой в борьбе за награду стала кинозвезда из Ливана Надин Нассиб Нжейм
.
Лауреат Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучший телевизионный сериал (более 24 серий)» «Анна-детективъ» рассказывает историю о юной жительнице провинциального Затонска Анне Мироновой (Александра Никифорова), обладающей интуицией и незаурядным умом, которая помогает в расследованиях столичному сыщику Якову Штольманом (Дмитрий Фрид
), приехавшему в город по секретным обстоятельствам.
Seoul International Drama Awards – одна из самых престижных международных наград в области телепроизводства, но российские проекты в её основных номинациях пока что не побеждали ни разу. Для участия в 12-й премии было подано свыше 250 заявок от производителей из 55 стран мира. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии, которая состоится 7 сентября
.
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