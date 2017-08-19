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«Анна-детективъ» и Александра Никифорова поборются за звание лучших в Южной Корее

19 августа
2017 год

Новости кино >>
19 августа 2017
На официальном сайте 12-й международной премии Seoul International Drama Awards появилось сообщение о том, что «Анна-детективъ» поборется за два приза данной престижной награды.

«Анна-детективъ» и Александра Никифорова поборются за звание лучших в Южной Корее

Популярный российский мистический детектив вошёл в шорт-лист номинации «Лучший драматический сериал» вместе с семью другими сериалами со всего мира, от Турции и ОАЭ до Бразилии и Колумбии. Кроме того, в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» представлена исполнительница главной роли Александра Никифорова. Её единственной конкуренткой в борьбе за награду стала кинозвезда из Ливана Надин Нассиб Нжейм.

Лауреат Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучший телевизионный сериал (более 24 серий)» «Анна-детективъ» рассказывает историю о юной жительнице провинциального Затонска Анне Мироновой (Александра Никифорова), обладающей интуицией и незаурядным умом, которая помогает в расследованиях столичному сыщику Якову Штольманом (Дмитрий Фрид), приехавшему в город по секретным обстоятельствам.

Seoul International Drama Awards – одна из самых престижных международных наград в области телепроизводства, но российские проекты в её основных номинациях пока что не побеждали ни разу. Для участия в 12-й премии было подано свыше 250 заявок от производителей из 55 стран мира. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии, которая состоится 7 сентября.
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Александра НикифороваДмитрий Фрид
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Анна-детективъ

обсуждение >>
№ 13
Ольга50   19.08.2017 - 17:10
Такой удивительный фильм! Как бездонный колодец, сколько ни черпай, дна не найдешь... замечательно, что его увидит много людей. Александра, конечно, лучшая актриса, просто чудо. Жаль, что жюри не разглядело... читать далее>>
№ 12
Раиса Абзалилова   19.08.2017 - 16:37
Очень хорошая новость!Такой шедевр, как Анна Детективъ, должен увидеть весь мир!Верю в победу фильма и Александры Никифоровой.И уверена, что продолжению незабываемого фильма Анна Детективъ- БЫТЬ!Хотелось... читать далее>>
№ 11
L.K.U. (Волгоград)   19.08.2017 - 16:30
...Наш сериал "Анна Детективъ"заслужил премию,он лучший!Здорово если его будут смотреть другие страны.Уверена,что понравится,т.к. с такими талантливыми актерами,как Дмитрий Фрид и Александра... читать далее>>
№ 10
Девчонка (Ирина)   19.08.2017 - 16:12
Очень рада за наш замечательный сериал, "Анну Детективъ". Заслуженная номинация, желаю победы! Надеюсь, что ситуация со съемками второго сезона решится самым благоприятным образом. читать далее>>
№ 9
Ola m   19.08.2017 - 15:05
Поздравляю компанию «Скайвей Продакшн», которая, непосредственно, снимала сериал. Вы создали замечательный, добрый и красивый сериал. Он стал украшением серых будней телевидения. Спасибо всем создателям.... читать далее>>
Всего сообщений: 13
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