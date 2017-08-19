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Джонни Депп заинтересовался игровой индустрией

19 августа
2017 год

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19 августа 2017
Джонни Депп не только развлекает больных детишек в образе Джека Воробья (за что ему большое человеческое спасибо), но и интересуется, во что играет прогрессивная (и не очень) молодёжь.

Джонни Депп заинтересовался игровой индустрией

В результате, голливудской звезде приглянулась RPG с общим миром Secret World Legends, которая раньше называлась The Secret World. Согласно Deadline Hollywood, он планирует в качестве продюсера адаптировать игру для американского телевидения при помощи своей компании Infinitum Nihil, которая будет отвечать за производство сериала. В команду производителей также входят Кристи Дембровски, Гудрун Гиддингз и Сэм Саркар. Пэм Визи выступит шоураннером проекта, а сюжет игры адаптировали для телевизионного формата Джеймс В. Харт и Джейк Харт.

Зрителям поведают о группе секретных агентов и многовековой войне между тайными обществами Иллюминати, Драконов и Тамплиеров. В шоу будут задействованы не только фэнтези-элементы, но и исторические события. Других деталей о проекте пока нет.

Secret World Legends представляет собой многопользовательскую ролевую онлайн-игру (MMORPG), разработанную норвежской студией Funcom, чьё действие происходит в наше время, в мире похожем на наш, но в котором вместе с обыденными вещами и обычными людьми сосуществуют магия и мифические монстры. Задумка игры появилась ещё в 1997 году, но её активная разработка началась лишь в 2002-м. Официальный анонс состоялся 11 мая 2007 года.
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Джонни Депп заинтересовался игровой индустрией фотографии
Джонни Депп заинтересовался игровой индустрией фотографии
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