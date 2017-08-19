Крис Коламбус завершил работу над сценарием третьих «Гремлинов»

Благодаря порталу SlashFilm
стало известно, что Крис Коламбус
завершил работу над сценарием третьей части «Гремлинов»
, которая заявлена в качестве прямого продолжения первого фильма и будет посвящена попытке убить Гизмо, дабы избежать нашествия его «детишек».
По словам Коламбуса, триквелу будет присуща мрачная атмосфера оригинала: «Я горжусь своим сценарием, он получился закрученным и невероятно темным. Вопрос о начале съемок по-прежнему упирается в бюджет, но лично мне как сценаристу хотелось вернуть те же ощущения, что вызывал первый фильм, поэтому надеюсь, что наша картина увидит свет уже в скором времени».
Сценарист также заверил поклонников культовой серии, что гремлины останутся куклами и компьютерных технологий будет немного: «CGI мы будем использовать по-минимуму, это без сомнений. Графика лишь позволит нам стереть провода при постпродакшене и немного облегчить жизнь кукловодам»
.
Над первой версией сценария корпел Карл Эллсуорт
. Поначалу проект задумывался как перезапуск серии, но, в конце концов, студийные боссы пришли к выводу, что зрителям требуется продолжение. Продюсерские функции возьмёт на себя Коламбус, режиссёра для «Гремлинов 3»
пока не нашли.
обсуждение >>