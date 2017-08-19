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Крис Коламбус завершил работу над сценарием третьих «Гремлинов»

19 августа
2017 год

Новости кино >>
19 августа 2017
Благодаря порталу SlashFilm стало известно, что Крис Коламбус завершил работу над сценарием третьей части «Гремлинов», которая заявлена в качестве прямого продолжения первого фильма и будет посвящена попытке убить Гизмо, дабы избежать нашествия его «детишек».

Крис Коламбус завершил работу над сценарием третьих «Гремлинов»

По словам Коламбуса, триквелу будет присуща мрачная атмосфера оригинала: «Я горжусь своим сценарием, он получился закрученным и невероятно темным. Вопрос о начале съемок по-прежнему упирается в бюджет, но лично мне как сценаристу хотелось вернуть те же ощущения, что вызывал первый фильм, поэтому надеюсь, что наша картина увидит свет уже в скором времени».

Сценарист также заверил поклонников культовой серии, что гремлины останутся куклами и компьютерных технологий будет немного: «CGI мы будем использовать по-минимуму, это без сомнений. Графика лишь позволит нам стереть провода при постпродакшене и немного облегчить жизнь кукловодам».

Над первой версией сценария корпел Карл Эллсуорт. Поначалу проект задумывался как перезапуск серии, но, в конце концов, студийные боссы пришли к выводу, что зрителям требуется продолжение. Продюсерские функции возьмёт на себя Коламбус, режиссёра для «Гремлинов 3» пока не нашли.
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Крис Коламбус завершил работу над сценарием третьих «Гремлинов» фотографии
Крис Коламбус завершил работу над сценарием третьих «Гремлинов» фотографии
Крис Коламбус завершил работу над сценарием третьих «Гремлинов» фотографии
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