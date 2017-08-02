В основной конкурс «Короче» вошли фильмы с Франко Неро, Гариком Сукачёвым и Евгением Цыгановым

Объявлена программа 5-го российского фестиваля короткометражного кино «Короче»
, который в пятый раз пройдёт в Калининграде с 18 по 20 августа
. Из рекордных 1652
заявок, присланных из 52
регионов России и 37
стран, в основной конкурс этого года были отобраны 38
фильмов, сообщает пресс-служба смотра.
Согласно новому правилу фестиваля, на главный приз могут претендовать не только российские постановщики, но и иностранные, снявшие короткометражный фильм на русском языке. В этом году заявки поступили на 17
фильмов иностранных режиссёров, снятых на русском языке, 2
из них попали в основной конкурс.
Среди лент, которым предстоит побороться за приз в номинации «Лучший фильм», «Акадо» Кима Белова
(«Гоголь»
) с Павлом Табаковым
и Евгением Цыгановым
, «Система работает» Ирины Семушкиной
с участием Гоши Куценко
, «Проценты» Владимира Кудряшова
с Романом Мадяновым
, «Малыш» Влада Козлова
с Франко Неро
в главной роли, PRO КИНО Дениса Примы
с Валерием Гаркалиным, «Бывает» Владимира Болгова
с Гариком Сукачёвым
и «Крайняя смена» Никиты Тамарова
с Виктором Вержбицким
, представляющая собой один из эпизодов фантастического сериала «Хроники паникёра»
.
Помимо основного конкурса, в рамках «Короче» зрители смогут увидеть несколько внеконкурсных и специальных программ. В частности, будут показаны фильмы «8»
(представят Анна Меликян
и Ингеборга Дапкунайте
) и «Время жить, время умирать»
(о нём расскажет Гоша Куценко), а также документальная лента «Сергей не один»
(представит Елена Исинбаева
).
В секцию «Делай Короче» вошли фильмы, не выдержавшие 15-минутный формат, прописанный в регламенте фестиваля. Секция «Чистая энергия» состоит из картин, вдохновляющих снимать что-то своё и любить жизнь. «Человечность» состоит из лент об эмпатии и любви к другим людям, а «Тёмная материя» – о решении всех вопросов при помощи тёмных алгоритмов. В блоке «Перспективы» будут представлены работы о будущем нашего кино и вообще о будущем, а также о том, как снимать так, как ещё никто никогда не снимал. Программа «Короче. Панорама» – это срез лучших фильмов из самых разных регионов России и зарубежья. С подробной программой фестиваля и информацией о фильмах можно ознакомиться на сайте смотра
.
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