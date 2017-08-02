Стартовали съёмки кинокомикса «Человек-муравей и Оса»

В сети появилось видео о старте съёмок марвеловского кинокомикса «Человек-муравей и Оса», чьё производство будет осуществляться в павильонах Pinewood Studios в Атланте и в Сан-Франциско.
События картины Пейтона Рида развернутся после финальных титров «Первого мстителя: Противостояния». Скотт Лэнг пытается разобраться с последствиями собственного выбора в пользу одновременно двух непростых ролей - супергероя и отца. Старания восстановить баланс между семейной жизнью и обязанностями Человека-Муравья срывают доктор Хэнк Пим и Хоуп Ван Дайн, которые обращаются к Лэнгу с новой ответственной миссией. Чтобы раскрыть невероятные секреты прошлого, герою придётся снова надеть костюм супергероя и научиться противостоять врагу плечом к плечу с Осой.
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