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Стартовали съёмки кинокомикса «Человек-муравей и Оса»

2 августа
2017 год

Новости кино >>
2 августа 2017
В сети появилось видео о старте съёмок марвеловского кинокомикса «Человек-муравей и Оса», чьё производство будет осуществляться в павильонах Pinewood Studios в Атланте и в Сан-Франциско.



События картины Пейтона Рида развернутся после финальных титров «Первого мстителя: Противостояния». Скотт Лэнг пытается разобраться с последствиями собственного выбора в пользу одновременно двух непростых ролей - супергероя и отца. Старания восстановить баланс между семейной жизнью и обязанностями Человека-Муравья срывают доктор Хэнк Пим и Хоуп Ван Дайн, которые обращаются к Лэнгу с новой ответственной миссией. Чтобы раскрыть невероятные секреты прошлого, герою придётся снова надеть костюм супергероя и научиться противостоять врагу плечом к плечу с Осой.

Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья и Майкл Дуглас вернутся к своим ролям. К ним также присоединятся Бобби Каннавале, Джуди Грир, Мишель Пфайффер, Лоуренс Фишбёрн, Уолтон Гоггинс, Рэндалл Парк, Эбби Райдер Фортсон, Тип «Ти Ай» Харрис, Дэвид Дастмалчян и Ханна Джон-Кэймен. Сценаристы - Крис Маккенна, Эрик Соммерс, Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари и сам Радд. Продюсером фильма выступает Кевин Файги, исполнительными продюсерами числятся Луис Д'Эспозито, Виктория Алонсо, Стефен Бруссар, Чарльз Невирт и Стэн Ли.

Сиквел «Человека-муравья» выйдет в прокат в июле 2018 года.
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