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Игру «Персона 5» экранизируют для телевидения

2 августа
2017 год

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2 августа 2017
Компьютерная ролевая игра «Персона 5» обзаведётся в 2018 году телевизионной адаптацией в виде аниме-сериала. Об этом стало известно благодаря сообщению в официальном твиттере японской компании Atlus.

Игру «Персона 5» экранизируют для телевидения

За производство экранизации возьмётся студия A-1 Pictures, которая годом ранее выпустила телевизионный спешал по мотивам игры. Создатели представили первый тизер аниме и сообщили о том, что героев озвучат те же актёры (Юн Фукуяма, Мамору Мияно, Нана Мизуки и другие), что подарили свои голоса этим же персонажам и в игре.

Persona 5 представляет собой шестую основную игру в серии Persona и часть франшизы Megami Tensei производства японской компании Atlus. Игроку предлагается взять на себя роль безымянного протагониста, который со своими друзьями, каждый из которых является проблемным подростком, объединяется в банду Призрачных Похитителей Сердец, понимая, что современное общество заставляет носить людей маски, за которыми скрываются их уязвимости. Вместе они в буквальном смысле слова срывают свои защитные маски, сталкиваясь со своими эмоциями, и, таким образом, пробуждая своё настоящее «я» и скрытую за ним силу. Используя силу призыва персон, банда решает помогать нуждающимся.
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Игру «Персона 5» экранизируют для телевидения фотографии
Игру «Персона 5» экранизируют для телевидения фотографии
Игру «Персона 5» экранизируют для телевидения фотографии
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