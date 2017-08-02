Майка Монро подружится с Хлоей Грейс Морец

Майка Монро
присоединилась к звёздной команде новой картины Нила Джордана «Вдова»
, сообщает Deadline Hollywood.
Звезда «Оно»
и «Гостя»
составит компанию Хлое Грейс Морец
и Изабель Юппер
.
Морец в остросюжетной драме, основанной на сценарие Рэя Райта
(«Безумцы»
), играет Фрэнсис, молодую женщину, которая возвращает потерянный кошелек пожилой вдове, что приводит к непредсказуемым последствиям. Монро досталась роль Эрики, подруги Фрэнсис.
За производство отвечают продюсеры Сидни Киммел
, Лоуренс Бендер
и Джеймс Флинн
.
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