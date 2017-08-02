После 16 и старше: «Гоголь. Начало» выйдет в прокат в двух версиях

У мистического детектива Егора Баранова «Гоголь. Начало»
будет две версии для проката, сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.
Причиной такому решению послужил возрастной рейтинг, запрещающий для просмотра лицам младше 18 лет без сопровождения взрослых, который присвоило фильму Министерство культуры РФ.
Для того, чтобы ленту по мотивам произведений Гоголя
из сборника рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки»
, входящих в школьную программу, смогли увидеть подростки, были вырезаны из картины наиболее откровенные эпизоды. В результате, «Гоголь. Начало»
стартует в российском прокате 31 августа
в двух версиях: режиссерской 18+ и для более широкой аудитории 16+.
Напомним, первой ласточкой в подобной практике стал «Викинг»
. Картина Андрея Кравчука
вышла в прокат 29 декабря 2016
года в двух версиях: 12+ и 18+. В первом случае общие сборы ленты составили 739452864 рублей, во втором – 755277824 рублей, а в целом «Викингу» удалось собрать 1494730752 рубля.
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