Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

После 16 и старше: «Гоголь. Начало» выйдет в прокат в двух версиях

2 августа
2017 год

Новости кино >>
2 августа 2017
У мистического детектива Егора Баранова «Гоголь. Начало» будет две версии для проката, сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.

После 16 и старше: «Гоголь. Начало» выйдет в прокат в двух версиях

Причиной такому решению послужил возрастной рейтинг, запрещающий для просмотра лицам младше 18 лет без сопровождения взрослых, который присвоило фильму Министерство культуры РФ.

Для того, чтобы ленту по мотивам произведений Гоголя из сборника рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки», входящих в школьную программу, смогли увидеть подростки, были вырезаны из картины наиболее откровенные эпизоды. В результате, «Гоголь. Начало» стартует в российском прокате 31 августа в двух версиях: режиссерской 18+ и для более широкой аудитории 16+.

Напомним, первой ласточкой в подобной практике стал «Викинг». Картина Андрея Кравчука вышла в прокат 29 декабря 2016 года в двух версиях: 12+ и 18+. В первом случае общие сборы ленты составили 739452864 рублей, во втором – 755277824 рублей, а в целом «Викингу» удалось собрать 1494730752 рубля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Гоголь» получил приз на фестивале в США
Опубликован первый трейлер детектива «Гоголь. Начало»
Вышел тизер-трейлер фильма «Гоголь. Начало» с готичным Александром Петровым
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Егор БарановАндрей Кравчук
фильмы
ВикингГоголь. Начало

фотографии >>
После 16 и старше: «Гоголь. Начало» выйдет в прокат в двух версиях фотографии
После 16 и старше: «Гоголь. Начало» выйдет в прокат в двух версиях фотографии
После 16 и старше: «Гоголь. Начало» выйдет в прокат в двух версиях фотографии
После 16 и старше: «Гоголь. Начало» выйдет в прокат в двух версиях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Киндиков
31 июля ушёл из жизни актёр Валерий Киндиков.
Жанна Моро
31 июля ушла из жизни актриса Жанна Моро.
Сэм Шепард
27 июля ушёл из жизни актёр Сэм Шепард.

День рождения >>

Анастасия Груздева
Владислав Котлярский
Сергей Лосев
Фахраддин Манафов
Андрей Молотков
Денис Никифоров
Елена Полякова
Татьяна Скороходова
Леонид Тимцуник
Энн Дворак
Мирна Лой
Питер О'Тул
Мэри-Луис Паркер
Фабио Тести
Сэм Уортингтон
Эдвард Ферлонг
все родившиеся 2 августа >>

Афиша кино >>

Охранник
боевик
Болгария, США, 2017
Похищение
триллер
США, 2016
Теснота
драма
Россия, 2017
Ветреная река
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, 2017
Леди Макбет
драма
Великобритания, 2016
Тёмная башня
триллер, фэнтези
США, 2017
Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью