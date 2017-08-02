Объявлена дата российского релиза «Мистера Мерседеса»

11 августа
в 22:00
сразу после мировой премьеры на телеканале TV1000 PremiumHD начнётся показ 10-серийного детектива Джека Бендера «Мистер Мерседес»
, снятого по одноимённому роману Стивена Кинга
. Писатель сам написал сценарий к экранизации и выступил её исполнительным продюсером, сообщает пресс-служба канала.
По сюжету хладнокровный убийца, лицо которого скрыто за маской клоуна, на угнанном «мерседесе» врезается в толпу соискателей вакансий у городского центра. В результате 8 человек убиты и 15 ранены. Водитель сбегает, но на месте преступления оставляет «визитную карточку» - смеющийся смайлик. Несколько месяцев спустя полицейский в отставке Билл Ходжес решает вновь заняться этим загадочным делом, которое до сих пор не было раскрыто. К этому его подталкивают письма, украшенные «фирменным» смайликом от «Мистера Мерседеса». В них убийца откровенно оскорбляет отставного детектива-алкоголика и предлагает ему покончить жизнь самоубийством. Однако задетый за живое Ходжес решает остановить безумца и начинает своё собственное расследование.
В образе отставного детектива с суицидальными наклонностями Билла Ходжеса предстанет ирландский актёр Брендан Глисон
. Роль психопата и маньяка Брейди Хартсфилда, называющего себя Мистером Мерседесом, досталась Гарри Тредуэю
. В телешоу также сыграли Мэри-Луис Паркер
, Келли Линч
, Джаррел Джером
и другие актёры.
«Мистер Мерседес» удостоился в 2015 году престижной премии Эдгара Аллана По в номинации «Лучший роман». На сегодняшний день роман, опубликованный в 2014 году, является первой частью трилогии Кинга о расследованиях отставного детектива Билла Ходжеса. В этот цикл также входят романы «Кто нашёл, берёт себе»
(2015) и «Пост сдал»
(2016). В планах создателей телевизионной адаптации ещё два сезона, которые станут экранизациями остальных частей цикла.
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