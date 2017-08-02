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Один усыновил Хеллбоя

2 августа
2017 год

Новости кино >>
2 августа 2017
Согласно журналу The Hollywood Reporter, Йен Макшейн согласился на роль в перезапуске «Хеллбоя», которого вместо Рона Перлмана сыграет Дэвид Харбор из «Очень странных дел».

Один усыновил Хеллбоя

Звезда «Дедвуда» и «Американских богов» предстанет в образе профессора Брума, приёмного отца главного героя.

В режиссёрском кресле – Нил Маршалл («Игра престолов»), сценарий пишут Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие»), Майк Миньола и Эндрю Косби («Эврика»).

Съёмки «Хеллбоя: Восстания кровавой королевы» начнутся в сентябре, локациями послужат Великобритания и Болгария. Про дату релиза пока ничего неизвестно.
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