Один усыновил Хеллбоя

Согласно журналу The Hollywood Reporter, Йен Макшейн
согласился на роль в перезапуске «Хеллбоя»
, которого вместо Рона Перлмана
сыграет Дэвид Харбор
из «Очень странных дел»
.
Звезда «Дедвуда»
и «Американских богов»
предстанет в образе профессора Брума, приёмного отца главного героя.
В режиссёрском кресле – Нил Маршалл
(«Игра престолов»
), сценарий пишут Кристофер Голден
(«Призраки альбиона: наследие»
), Майк Миньола
и Эндрю Косби
(«Эврика»
).
Съёмки «Хеллбоя: Восстания кровавой королевы»
начнутся в сентябре, локациями послужат Великобритания и Болгария. Про дату релиза пока ничего неизвестно.
обсуждение >>