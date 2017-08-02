Стартовали съёмки нового сезона «Мажора»

Кинокомпания «Среда» начала съемки третьего сезона сериала «Мажор»
, об этом сообщается в официальном аккаунте
компании в социальной сети «Вконтакте».
«Мажор растет как профессионал, ежедневно работая над раскрытием различных преступлений, но расследование главной драмы его жизни ставит перед ним новые задачи. Чтобы отомстить за смерть отца, он в совершенстве овладел бизнес-стратегиями, чтобы найти и наказать убийцу матери, ему нужно освоить нечто совершенно новое. И самое сложное при этом - остаться в рамках закона. В поисках преступника Мажор окажется у черты, но останутся ли у него законные средства, чтобы наказать убийцу?
», – сказано в сообщении.
Игоря Соколовского по-прежнему исполняет актер Павел Прилучный
. Также в новом сезоне будут Вика, которую играет Карина Разумовская
, и Катя в исполнении Любови Аксёновой
. Всего в сезоне будет 16 серий. Ранее Прилучный сообщал, что третий «Мажор» будет последним. Премьера финального сезона состоится на Первом канале не раньше осени 2018 года.
Режиссером нового сезона стал Игорь Твердохлебов
, снимавший эпизоды сериалов «След»
, «Товарищи полицейские»
, «Пятая стража»
. Оператор не изменился, это по-прежнему Улугбек Хамраев
. Сценарий написали Сергей Калужанов
, работавший над вторым «Мажором»
, и Константин Галдаев
(«Побег» и «Салам Масква»).
Криминальный детективный сериал стартовал на Первом канале в декабре 2014 года и стал одной из главных телевизионных премьер. В декабре 2016-го вышел второй сезон «Мажора». Осенью того же года стало известно, что права на показ российского сериала были приобретены американским видеосервисом Netflix.
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и «Мажор 2»
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