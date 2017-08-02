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Стартовали съёмки нового сезона «Мажора»

2 августа
2017 год

Новости кино >>
2 августа 2017
Кинокомпания «Среда» начала съемки третьего сезона сериала «Мажор», об этом сообщается в официальном аккаунте компании в социальной сети «Вконтакте».

Стартовали съёмки нового сезона «Мажора»

«Мажор растет как профессионал, ежедневно работая над раскрытием различных преступлений, но расследование главной драмы его жизни ставит перед ним новые задачи. Чтобы отомстить за смерть отца, он в совершенстве овладел бизнес-стратегиями, чтобы найти и наказать убийцу матери, ему нужно освоить нечто совершенно новое. И самое сложное при этом - остаться в рамках закона. В поисках преступника Мажор окажется у черты, но останутся ли у него законные средства, чтобы наказать убийцу?», – сказано в сообщении.

Игоря Соколовского по-прежнему исполняет актер Павел Прилучный. Также в новом сезоне будут Вика, которую играет Карина Разумовская, и Катя в исполнении Любови Аксёновой. Всего в сезоне будет 16 серий. Ранее Прилучный сообщал, что третий «Мажор» будет последним. Премьера финального сезона состоится на Первом канале не раньше осени 2018 года.

Режиссером нового сезона стал Игорь Твердохлебов, снимавший эпизоды сериалов «След», «Товарищи полицейские», «Пятая стража». Оператор не изменился, это по-прежнему Улугбек Хамраев. Сценарий написали Сергей Калужанов, работавший над вторым «Мажором», и Константин Галдаев («Побег» и «Салам Масква»).

Криминальный детективный сериал стартовал на Первом канале в декабре 2014 года и стал одной из главных телевизионных премьер. В декабре 2016-го вышел второй сезон «Мажора». Осенью того же года стало известно, что права на показ российского сериала были приобретены американским видеосервисом Netflix.

На нашем сайте вы можете бесплатно посмотреть онлайн сериалы «Мажор» и «Мажор 2»
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