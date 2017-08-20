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«Квадрат» Рубена Эстлунда откроет в Москве первый фестиваль фильмов об искусстве

20 августа
2017 год

Новости кино >>
20 августа 2017
С 8 по 17 сентября в златоглавой состоится первый The Art Newspaper Russia Film Festival – фестиваль фильмов об искусстве. В программе будут показаны новые картины – победители и участники конкурсов 70-го Каннского международного кинофестиваля, Берлинского кинофестиваля и ММКФ, сообщает пресс-служба смотра.

«Квадрат» Рубена Эстлунда откроет в Москве первый фестиваль фильмов об искусстве

Торжественное открытие фестиваля состоится 5 сентября в летнем кинотеатре Музея «Гараж» Garage Screen – за два дня до выхода в прокат будет показан «Квадрат» Рубена Эстлунда, удостоенный Золотой пальмовой ветви на 70-м Каннском биеннале. Зрителям также предоставится возможность посмотреть уникальную анимационную картину «Ван Гог. С любовью, Винсент», созданную вручную командой из 125 художников маслом на холсте, ленту «Гоген. В поисках рая» с Венсаном Касселем в роли Поля Гогена, историю о закате жизни швейцарского скульптора Альберто Джакометти «Последний портрет», франко-бельгийскую биографическую драму Жака Дуайона «Роден» и экспериментальный фильм Аббаса Киаростами «24 кадра».

Специальным гостем фестиваля станет Ахмад Киаростами, более 20 лет работающий в киноиндустрии, основатель фестиваля иранского документального кино Docunight, член Национального Ирано-Американского посольства (NIAC). После смерти Аббаса Киаростами в прошлом году Ахмад завершал работу над последним фильмом отца. В российской столице он представит зрителям «24 кадра» 12 сентября в Центре Документального Кино и 13 сентября в кинозале Государственной Третьяковской Галереи в Инженерном корпусе.

С подробной информацией о фильмах-участниках и расписанием можно ознакомиться на официальной странице The Art Newspaper Russia Film Festival.
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персоны
Венсан КассельАббас КиаростамиРубен Эстлунд
фильмы
24 кадраДикарьКвадратРоденС любовью, Винсент

фотографии >>
«Ван Гог. С любовью, Винсент»
«Гоген. В поисках рая»
«Последний портрет»
«Роден»
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