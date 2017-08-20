«Квадрат» Рубена Эстлунда откроет в Москве первый фестиваль фильмов об искусстве

С 8 по 17 сентября
в златоглавой состоится первый The Art Newspaper Russia Film Festival
– фестиваль фильмов об искусстве. В программе будут показаны новые картины – победители и участники конкурсов 70-го Каннского международного кинофестиваля, Берлинского кинофестиваля и ММКФ, сообщает пресс-служба смотра.
Торжественное открытие фестиваля состоится 5 сентября
в летнем кинотеатре Музея «Гараж» Garage Screen – за два дня до выхода в прокат будет показан «Квадрат» Рубена Эстлунда
, удостоенный Золотой пальмовой ветви на 70-м Каннском биеннале. Зрителям также предоставится возможность посмотреть уникальную анимационную картину «Ван Гог. С любовью, Винсент»
, созданную вручную командой из 125
художников маслом на холсте, ленту «Гоген. В поисках рая»
с Венсаном Касселем
в роли Поля Гогена
, историю о закате жизни швейцарского скульптора Альберто Джакометти «Последний портрет»
, франко-бельгийскую биографическую драму Жака Дуайона «Роден»
и экспериментальный фильм Аббаса Киаростами «24 кадра»
.
Специальным гостем фестиваля станет Ахмад Киаростами
, более 20 лет работающий в киноиндустрии, основатель фестиваля иранского документального кино Docunight, член Национального Ирано-Американского посольства (NIAC). После смерти Аббаса Киаростами
в прошлом году Ахмад завершал работу над последним фильмом отца. В российской столице он представит зрителям «24 кадра» 12 сентября
в Центре Документального Кино и 13 сентября
в кинозале Государственной Третьяковской Галереи в Инженерном корпусе.
С подробной информацией о фильмах-участниках и расписанием можно ознакомиться на официальной странице The Art Newspaper Russia Film Festival
.
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